درخواست 150 نماينده مجلس براي بازگشت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، به دنبال اعلام نظر منتقدان و موافقان لايحه بودجه سال 1385 دولت در روز جاري و روز گذشته، وزنه ترازو در پارلمان به نفع دولت سنگيني كرده است.

براساس اخبار غير رسمي در پارلمان، بيش از 150 نفر از نمايندگان مجلس خواستار بازگشت به لايحه بودجه پيشنهادي دولت و يا تعديل مصوبات كميسيون تلفيق شده اند.

در همين حال، منتقدان لايحه دولت كه سرشناس ترين آنان احمد توكلي، محمد خوش چهره، الياس نادران و محمدرضا ميرتاج الديني هستند، معتقدند كه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 85 وابسته به نفت و تورم زا است. آنان همچنين گفته اند كه افزايش 3/10 درصدي بودجه جاري دولت براي سال 85 نسبت به سال قبل برخلاف مواضع دولت جديد مبني بر مقابله با ريخت و پاش هاي در دستگاه هاي اجرايي است.

اين درحالي است كه موافقان لايحه بودجه سال 85 دولت، برخلاف منتقدان، كاهش 5 هزار ميليارد توماني اعتبارات طرح هاي عمراني نسبت به پيشنهاد دولت توسط كميسيون تلفيق را به معناي متوقف كردن عمران در كشور عنوان كرده اند و افزايش 70 درصدي اين اعتبارات را نقطه مثبت لايحه دولت دانسته اند.

البته، هنوز در صحن علني مجلس به طور قطعي تصميم گيري نشده است كه آيا در صحن علني، لايحه بودجه پيشنهادي دولت بررسي خواهد شد يا لايحه بودجه پيشنهادي كميسيون تلفيق؛ اما صاحبنظران و كارشاسان مسايل اقتصادي، نتيجه كاهش 5 هزار ميليارد توماني از اعتبارات طرح هاي عمراني براي اقتصاد كشور را بي سرانجام ماندن طرح هاي نيمه تمام، افزايش بيكاري و ركود اعلام كرده اند.