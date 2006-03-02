به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اخوان كه در جلسه علني امروز براي بررسي لايحه بودجه 1385 كل كشور سخن مي گفت، در حمايت از لايحه دولت افزود: اين لايحه توسط دولتي تصويب شده كه براي خود شأني جز خدمت گذاري قائل نيست و شايسته است از اين لايحه عملياتي با در نظر گرفتن اولويت ها حمايت كنيم.

به اعتقاد اين نماينده، قطع ناگهاني وابستگي به نفت، عوارض و لطمات زيادي به اقتصاد كشور وارد مي سازد كه براي حركت به سوي قطع وابستگي بايد تدابير جايگزين مناسب در نظر گرفته شود.

نماينده اصفهان، ارتقاء سطح تربيت بدني، اصلاح نظام بودجه و برنامه ريزي و توجه به اقشار آسيب پذير و روستائيان و بازنشستگان ، توجه به زمان، اشتغال زايي و توجه به فراهم كردن زمينه ازدواج جوانان را از نقاط مثبت لايحه بودجه پيشنهادي دولت عنوان كرد.

بهمن الياسي نماينده سنقر و كليايي نيز با استفاده از بخشي از وقت نيره اخوان به دفاع از لايحه دولت پرداخت و گفت: جهش صعودي بي سابقه نفت زمينه مساعدي براي اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي ايجاد كرد و اقتصاد ملي را متاثر مي سازد.

وي تاكيد كرد: در چنين شرايطي عدم رجوع به سياست اقتصادي مطلوب و مديريت كارآمد در اين بخش زيانبار خواهد بود و ارزش پولي و مالي را خدشه دار كرد و نوسانات، سرمايه گذاري مولد و اشتغالزا را ناپايدار مي كند.

عضو كميسيون عمراني مجلس با بيان اينكه كميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسلامي استفاده از منابع ارزي در لايحه بودجه دولت را نسبت به سال جاري محدود كرده و كاهش داد، افزود: افزايش ظاهري آمار و ارقام بودجه، نشان از پويايي و رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور ندارد و تزريق منابع مالي به اين شيوه به اقتصاد، باعث شد تور و نقدينگي مي شود.

الياسي اضافه كرد: قرار نيست پول زياد نشان داده و در جامعه توقع ايجاد كنيم و بعد قيمت ها افزايش يابد و عملا نتوانيم آن پول را محقق كنيم كه در اين صورت اقتصاد كشور دستخوش بحران مي شود.

اين نماينده ادامه داد: بايد به ميزاني كه پول موجود است، چك كشيده شود و دولت پاسخ دهد ميزان 11 هزار ميليارد تومان مصوب سال گذشته براي طرح هاي عمراني تا چه اندازه نقد و به پيمانكاران پرداخت شده است.

الياسي گفت: چنانچه منبع مذكور به دو برابر افزايش يابد و توقعات جامعه ايجاد شود ، چگونه مي خواهيم آن را محقق نماييم؟

وي در پايان تاكيد كرد: تزريق قطره چكاني اعتبارات براي طرح هاي عمراني منطقي و درست نيست و مردم را ناراضي خواهد كرد.