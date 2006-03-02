کسب اسکار آغاز موفقیت نیست

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گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری "مهر"، ده سال پیش "کوبا کو دینگ جونیر" در فیلم "جری مگوایر" نقش آفرینی کرد و به پاس ایفای نقش یک فوتبالیست خود شیدا اما وفادار تندیس اسکار بهترین هنرپیشه مرد درنقش مکمل را دریافت کرد. از آن زمان به بعد گودینگ جونیر در فیلمهای ناموفق بسیاری بازی کرد که از آن جمله می توان به آثاری چون " سفر درون قایق "، " سگهای برفی " و" وسوسه های مبارزه " اشاره کرد.این هنرپیشه سیاه پوست درپاسخ به این سوال که آیا کسب اسکار تاثیر مثبتی بر کارنامه هنریش برجای گذاشته یا منفی ، می گوید: " می توان گفت که هر دو تاثیر را به صورت توامان داشته است. کسب اسکارباعث می شود که شما به سرعت به بازیگر مطرح هالیوود تبدیل شوید اما زمانیکه مردم می بینند که در ازای سرمایه گذاری که برشما کرده اند ، چیزی دریافت نکرده اند می گویند تو هنرپیشه ای نبودی که ما تصور می کردیم."به نظر می رسد که گودینگ جونیر درصددست تا باردیگر خط مشی هنریش را احیاء کند وایفای نقش وی در فیلم " کثیف " تلاشی است که دراین راستا صورت گرفته است. اودراین فیلم نقش یک پلیس فاسد را درلوس آنجلس بازی می کند و درتلاش است تا پنداره خود را به عنوان یک هنرپیشه جدی شکل دهد.اما او اولین هنرپیشه ای نیست که در پی کسب اسکار دچار رکود شد . شرایط درصنعت فیلمسازی آمریکا به گونه ایست که بسیاری معتقدند دریافت اسکار خوش یمن نیست.هل بری ، یکی از بازیگرانی است که با این نظریه موافق است.این هنرپیشه پس از ایفای نقش تحسین برانگیز در فیلم " رقص هیولا " ودریافت تندیس اسکار بهترین هنرپیشه زن در نقش محوری در فیلمهای " زن گربه ای " و " گوتیکا " بازی کرد که هر دو این آثار درگیشه با شکست سنگینی مواجه شدند.هلن هانت ، ماریسا تومی ، کوین کاستنر و کوین اسپیسی دیگر بازیگران اسکاری هستند که پس از کسب جایزه نتوانستند موفقیت های پیشین را تکرار کنند.کو با گودینگ جونیر معتقدست که گهگاه فیلمنامه را از کیفیت خوبی برخوردار نیستند اما تهیه کننده ها تصور می کنند که اگرنام یک هنرپیشه اسکاری را به این پروژه اضافه کنند، فیلم موفق خواهد بود.حتی کتی بیتز که پس از کسب تندیس اسکار بهترین هنرپیشه زن درسال 1991 ، دوبار دیگر نیز برای دریافت این جایزه نامزد شده ، معتقدست که مسیر هنرپیشگان پس از دست یابی به اسکار دشوارتر می شود.به گزارش "مهر" وی می گوید : " زمانیکه شما اسکار را دریافت می کنید میزان انتظارات مردم از شما بالا می رود وهمین امر باعث می شود که هنرپیشه در انتخاب پروژه های بعدی حساس تر عمل کند. این درحالیست که دراین میان برخی از تهیه کننده ها نیز بیم دارند که نقش های ابتکاری را به شما پیشنهاد کنند. هنرپیشگان نیز گاهی دچار خیال بافی می شوند وتصور می کنند که به چه موفقیت بزرگی د ست یافته اند درحالیکه شما همان فرد نخست هستید با این تفاوت که بازی تان در یک فیلم توسط همکارانتان مورد ستایش قرار گرفته است، همین. "این حقیقیتی است که گودینگ جونیر نیز با آن موافق است و اعتقاد دارد که هنرپیشگان پس از کسب اسکارباید برروی نقش های خوب تمرکز کنند و نگران این نباشند که میزان توقعات مردم از آنها چقدرست.وی خطاب به برگزیدگان اسکار در روز پنجم مارس می گوید :" پیام من به شما این است که هیچ پیشنهادی را بدون بررسی رد نکنید و همچنان به فعالیت ادامه دهید. به هیچ وجه به این مسئله فکر نکنید که آیا فیلم جدید شما هم طراز فیلمی است که به سبب ایفای نقش در آن اسکار دریافت کرده اید."