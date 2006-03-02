ديدار مهم لاريجاني با البرادعي و وزاري سه كشور اروپايي ؛ سرماي وين را ديپلماسي ايران گرم مي كند

يك مقام آگاه از مذاكرات هسته اي كشورمان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت : آخرين مواضع و تصميمات ايران درخصوص فعاليت هاي هسته اي از جمله طرح مسكو از محورهاي اين مذاكرات است .

دبير شوراي امنيت ملي ايران در حالي از مسكو به وين مي رود تا يك روز گرم ديپلماتيك در روند مذاكرات هسته اي را در پايتخت سرد اتريش رقم بزند كه ايران و روسيه در دو دور نشست فشرده اي كه ديروز بين لاريجاني و ايگور ايوانف برگزار شد به توافق اصولي در مورد ادامه دار بودن مذاكرات دست يافتند و ايران پيشنهادات كلي تري را براي همكاري در اين زمينه براي بررسي به آگاهي مقامات ارشد روس رسانده است.



نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي دوشنبه آينده در وين برگزار مي شود و محمد البرادعي قبل از انتشار گزارش اخير خود اعلام كرده بود طرحي براي حل موضوع اعتماد سازي در فعاليتهاي هسته اي ايران در دست تهيه دارد .



دكتر علي لاريجاني روز گذشته در پي مذاكراتي فشرده با همتاي روس خود در هتل "زالاتوي كالسو"مسكو در جمع خبرنگاران اعلام كرد : روند غني ‌سازي حق بي ‌چون و چراي كشورهايي است كه برنامه هسته‌ اي صلح ‌آميز دارند و نبايد از اين حق محروم شوند.



همچنين خبرگزاري فرانسه به نقل از لاريجاني نوشت: ايران و روسيه بر سر اصول طرح پيشنهادي مسكو براي غني سازي در خاك اين كشور به توافق دست يافتند اما طرح بايد از منظر اقتصادي و حقوقي مورد پالايش قرار بگيرد و اين زمان مي ‌برد.



وي اعلام كرد : ما مجموعه اي از پيشنهادات را آماده كرده ايم تا روسيه آنها را مورد بررسي قرار دهد . طرح پيشنهادي روسيه از اواسط آبان ماه در رسانه هاي غربي مطرح و به نقل از مقامات غربي اعلام شد اين طرح راهگشاي اعتماد سازي در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران است .



اوايل دي ماه مسكو در نامه اي به تهران رسما آمادگي خود را براي مذاكره رسمي بر سر پيش طرح پيشنهادي خود اعلام كرد و 17 دي ماه در شرايطي كه ايران درحال ازسرگيري تحقيقات هسته اي خود در نظنز بعد از دو سال و نيم تعليق بود، نمايندگان روسيه - والنتين سوبولوف معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي و سرگئي كيس لياك معاون وزير امور خارجه اين كشور - براي مذاكره به تهران وارد شدند .



تا كنون چهار دور مذاكره در خصوص اين طرح به تناوب در پايتختهاي دوكشور صورت گرفته است و طرفين از توافق اصولي بر سر آن خبر مي دهند . سفر روز چهارشنبه علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به مسكو آخرين دور اين مذاكرات بوده و وي در پايان مذاكرات از ادامه گفتگو ها در اين خصوص خبر داده است .



به گزارش "مهر" لاريجاني در حالي امروز مذاكرات خود را به سه كشور اروپايي آغاز مي كند كه علي رغم تاكيد ايران بر مذاكره براي يافتن راهكارهاي اعتماد ساز، اين سه كشور درپي ازسرگيري تحقيقات هسته اي بعد از دو سال و نيم تعليق از ادامه مذاكرات خود با ايران خودداري كرده و با اتخاذ رويكردي غيرمنطقي و غيرحقوقي در نشست فوق العاده اواسط دي ماه شوراي حكام ، خواستار گزارش فعاليتهاي هسته اي ايران به شوراي امنيت شدند.



دور قبلي مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي در سطح مديران كل و كارشناسان 30 آذر ماه در وين برگزار شد . گفتني است منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اول اسفند در بروكسل در ديدار با مقامات اتحاديه اروپا بار ديگر بر ضرورت ادامه مسير گفتگو در حل موضوع هسته اي ايران تاكيد كرده بود.