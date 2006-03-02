به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، وي با بيان اينكه بودجه 85 عملياتي نيست، خاطرنشان كرد: دولت مدعي است بودجه 85 را عملياتي ارائه كرده و چون اين بودجه عملياتي است معماري ويژه اي دارد و از ساختاري برخوردار است كه نبايد به آن معماري دست زد، زيرا دست زدن به آن، كل سيستم را تحت تاثير قرار مي دهد.

عادل آذر با بيان اينكه اولين و بهترين بودجه زير عملياتي در دنيا آمريكايي ها هستند تصريح كرد: با اين وجود در گزارش 2004، آنها مي گويند به خروجي هاي بودجه عملياتي ترديد داريم حال چطور دولت مي گويد اولين بودجه عملياتي اگر دست زده شود نتيجه و خروجي مطلوبي نخواهد داشت.

وي با بيان اينكه دولت توانسته 10 درصد مبناي بودجه عملياتي را در لايحه ايجاد كند، خاطرنشان كرد: از اين جهت كه بودجه 85 ادبيات بودجه ريزي عملياتي را در اين سال ترويج دادند تشكر مي كنم اما به هيچ وجه بودجه 85 با رويكرد بودجه ريزي عملياتي تطابق ندارد پس اينكه بودجه خوبي ارائه شده را بايد كنار بگذاريم و وارد واقعيت ها شويم.

نماينده دهلران با يبان اينكه مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص كاهش مبلغ از 40 ميليارد دلار به 2/37 ميليارد دلار به خوبي تشريح نشده است اظهار داشت: اين مصوبه در فضاي ابهام آميز ارائه شده و مورد نقد است. كميسيون تلفيق در مصوبه خود آورده است كه 40 ميليارد دلار به 2/37 ميليارد دلار كاهش مي يابد اما دولت مي گويد اگر 40 ميليارد پول به من داده شود آن را خرج توليد و اشتغال مي كنم و تورم را كنترل خواهم كرد.

وي افزود: كميسيون تلفيق مي گويد مي خواهيم اين 40 ميليارد دلار به تدريج در اختيار دولت قرار گيرد. دولت اول مديريت هزينه را اصلاح كند و اگر نتيجه نگرفت متمم آورد باقي آن مبالغ را به دولت مي دهيم و اين تنها در لحاظ كردن كارايي است نه اثر بخشي، زيرا بهره وري معنايش اين است كه هر 100 تومان ،100 تومان هم كار ايجاد كند. با اين توصيف كميسيون تلفيق جلوي تزريق پول را به شكل پمپاژ گرفته و مي گويد به تدريج اين پول تزريق شود.

عادل آذر با بيان اينكه نتيجه پول هايي كه در سنوات گذشته تخصيص يافته چه شده است اظهار داشت: اين مسائل است كه كميسيون تلفيق را به تامل وا مي دارد.

نماينده دهلران با بيان اينكه تمام حرف ما مديريت هزينه است گفت: امروزه چيزي به معناي بودجه ريزي برطبق مديريت جامعه مطرح است .

وي با بيان اينكه سهم رشد بهره وري عوامل توليد در توليد ناخالص داخلي دركشورهاي هند، كره جنوبي، سنگاپور ، تايوان ، مالزي و تايلند به ترتيب ؛ 7/24، 5/44، 5/32 ،5/37 ، 24 و 21 درصد بوده است گفت: آنها از راهكارهاي علمي استفاده كرده اند تا به اينجا رسيده اند اما ديروز شاهد بودم كه از تريبون مجلس علم را مسخره مي كنند مگر مي شود غير از طي كردن مسير علم كشور را به تعالي رساند. اگر اين رشد بي رويه را كنترل و تدريجي نكنيم و به تناسب از آن استفاده نكنيم. خوش بينانه حالت اين است كه اين منجر به 20 درصد تورم مي شود.

عادل آذر با بيان اينكه تنها 8 كشور از جمله آنگون، برمه ، زامبيا ، گينه ، افغانستان و عراق نرخ تورمي بالاي 10 درصد دارند گفت: شعار مجلس و دولت ، عدالت اجتماعي است كه مهمترين و اثرگذارترين عنصري كه عدالت اجتماعي را خنثي مي كند تورم است.

ابوالفضل كلهر نماينده شهريار هم در پاسخ اعتراض برخي مخالفان نسبت به كاهش 7 ميليارد دلار بودجه پيشنهادي از سوي دولت گفت: استفاده دولت از منابع بودجه موجب تورم مي شود.

وي تصريح كرد: در صورت پذيرفتن اين لايحه و پيدايش آثار تورمي آن هم نمايندگان را مورد خطاب قرار مي دهند كه چرا با نگاهي باز به مسئله توجه نكردند.

قدرت الله ايماني هم درمخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق گفت: اگر همه حقوق و مزايا كارمندان دولت را صددرصد افزايش دهيم رقم آن به 20 هزار ميليارد تومان نمي رسد كه با توجه به سقف بودجه رقم آنچناني نيست.

نماينده خرم آباد تصريح كرد: نمايندگان توجه داشته باشند كه بعد از تصويب كليات براي افزايش حقوق و مزايا كاركنان تصميم بگيرند كه اين اقدام افزايش زيادي در توليد و رضايتمندي كاركنان خواهد داشت.

وي در پاسخ به برخي انتقادات كه لايحه بودجه پيشنهادي دولت را مغاير برنامه چهارم مي دانند اظهار داشت: برخي از مواد قانون برنامه آرماني است و قابل پياده شدن نمي باشد.

ايماني افزود: زيبنده دولت و مجلس نيست كه كارمندان بحث اعصاب خرد كن افزايش حقوق و مزايا را داشته باشند.