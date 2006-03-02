بلر بسته شدن زندان گوانتانامو را الزامي دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، توني بلريك بار ديگربا تاكيد برديدگاه خود مبني بر اينكه اين زندان يك ناهنجاري است، به قانونگذاران دولت انگليس گفت : اما اين مسئله نيز مهم است كه چارچوبي را كه اين زندان بر اساس آن ساخته شده، در نظر داشته باشيم.

وي گفت:" من اميدوارم كه فرايند قضايي بتواند در اين مرحله به اجرا در آيد كه به معناي بسته شدن اين زندان است و من بنا به دلائلي كه ارائه داده ام فكر مي كنم كه اين اقدام بايد صورت گيرد."

وي با اشاره به حملات تروريستي 11 سپتامبر در سال 2001 افزود:"اين زندان با بدترين قانون تروريستي كه جهان تاكنون به خود ديده تاسيس شده است."

نخست وزير انگليس اذعان كرد:" آن تعداد از افغانها كه در افغانستان انتخاب شدند، افرادي بودند كه در كمك به نيروهاي واكنش براي شكست نيروهاي آمريكايي و انگليسي مشاركت داشته اند."

وي تصريح كرد:" بنابراين من تاييد مي كنم كه اين زندان يك ناهنجاري است و به همين دليل است كه بايد بسته شود."

آمريكا از چهار سال پيش در اين زندان، حدود 500 تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شدند، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است .

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه گوانتانامو بايد دير يا زود بسته شود درحالي كه توني بلر نخست وزير انگليس كه از متحدان نزديك آمريكاست روز جمعه در آلمان مسئله گوانتانامو را يك ناهنجاري خواند كه بايد حل و فصل گردد .

كاخ سفيد درخواست تعطيلي گوانتانامو را رد كرد و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درخواست عنان را كاملا اشتباه خواند.

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است ، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود در گوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.