اعتراض نماينده شاهرود به اظهارات مخالفان و موافقان

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، وي اظهار داشت: بحث مخالفت و موافقت نيست، بلكه بحث در اين باره است كه معلوم نيست چه نماينده اي در مورد چه مطلبي حرف مي زند؛ به طور مثال آقاي دانش منفرد در مخالفت با دولت صحبت كرد، اما ايشان در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه نيز صحبت كرد، در حالي كه اين يك زمان بود كه بين آنها تقسيم شده بود.

حداد عادل در پاسخ به جلالي گفت: ما مي خواهيم ببينيم حرف حساب چيست و به آن راي دهيم ؛ ما آدمهايي نيستيم كه بر حسب اينكه چقدر وقت صرف شده ، راي دهيم .

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: يك عده عاقل در مجلس نشسته اند ، حرف ها را گوش مي كنند و بدون حب و بعض به بودجه راي مي دهند.

وي در پايان تصريح كرد: بنده به آيين نامه داخلي مجلس پايبند هستم، اما آيين نامه براي تسهيل امور است ، شما هم آنقدر خود را درگير آن نكنيد.