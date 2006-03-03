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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

مدير سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي قم :

با شركت‌هاي حمل و نقل متخلف در ايام نوروز برخورد مي شود

مدير سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان قم از برخورد با شركت‌هاي حمل ونقل متخلف در ايام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحجارزاده در جمع خبرنگاران با اعلام فعاليت يك قاضي كشيك در ايام نوروز براي رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي حمل ونقل مسافر گفت: با فعاليت اين قاضي كشيك در ايام نوروز، در صورت تخلف شركت‌ها سريعاً به آنها رسيدگي مي‌شود.

وي با اشاره به تجربه موفق برخورد با شركت‌هاي متخلف در نوروز 84 گفت: دفتر نمايندگي سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها در پايانه مسافر، آماده دريافت شكايت‌هاي مسافران خواهد بود.

حجارزاده با اشاره به آغاز پيش فروش بليت‌هاي نوروزي از روز گذشته، افزود: بر اساس مصوبه وزارت راه، امسال در ايام نوروز قيمت بليط اتوبوس‌ عادي 20 درصد افزايش مي‌يابد.

مدير سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان با بيان اينكه در ايام نوروز 300 دستگاه اتوبوس و 250 دستگاه سواري سمند و پژو پلاك قرمز مسافران استان قم را جابه‌جا خواهند كرد، گفت: در نوروز 84، 400 هزار مسافر از طريق ناوگان اتوبوس و سواري استان قم جابه‌جا شدند و براي نوروز امسال هم جابه‌جايي همين تعداد مسافر را پيش‌بيني مي‌كنيم.

حجارزاده با اشاره به تردد روزانه 160 هزار دستگاه خودرو در جاده‌هاي استان، افزود: از اين تعداد، 80 هزار تردد از طريق اتوبان صورت مي‌گيرد كه پيش‌بيني مي‌كنيم اين ميزان در ايام نوروز تا 3 برابر افزايش يابد.

وي با اشاره به هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي استقرار يك دستگاه بالگرد در كنار عوارض اتوبان قم ـ تهران جهت امدادرساني به مصدومين تصادفات در اين اتوبان، گفت: در ايام نوروز يكصد دستگاه سواري امداد‌خودرو هم در جاده‌هاي استان استقرار مي‌يابند تا در صورت لزوم به مسافران خدمات رساني نمايند.

کد مطلب 297604

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