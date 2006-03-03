به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحجارزاده در جمع خبرنگاران با اعلام فعاليت يك قاضي كشيك در ايام نوروز براي رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي حمل ونقل مسافر گفت: با فعاليت اين قاضي كشيك در ايام نوروز، در صورت تخلف شركت‌ها سريعاً به آنها رسيدگي مي‌شود.

وي با اشاره به تجربه موفق برخورد با شركت‌هاي متخلف در نوروز 84 گفت: دفتر نمايندگي سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها در پايانه مسافر، آماده دريافت شكايت‌هاي مسافران خواهد بود.

حجارزاده با اشاره به آغاز پيش فروش بليت‌هاي نوروزي از روز گذشته، افزود: بر اساس مصوبه وزارت راه، امسال در ايام نوروز قيمت بليط اتوبوس‌ عادي 20 درصد افزايش مي‌يابد.

مدير سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان با بيان اينكه در ايام نوروز 300 دستگاه اتوبوس و 250 دستگاه سواري سمند و پژو پلاك قرمز مسافران استان قم را جابه‌جا خواهند كرد، گفت: در نوروز 84، 400 هزار مسافر از طريق ناوگان اتوبوس و سواري استان قم جابه‌جا شدند و براي نوروز امسال هم جابه‌جايي همين تعداد مسافر را پيش‌بيني مي‌كنيم.

حجارزاده با اشاره به تردد روزانه 160 هزار دستگاه خودرو در جاده‌هاي استان، افزود: از اين تعداد، 80 هزار تردد از طريق اتوبان صورت مي‌گيرد كه پيش‌بيني مي‌كنيم اين ميزان در ايام نوروز تا 3 برابر افزايش يابد.

وي با اشاره به هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي استقرار يك دستگاه بالگرد در كنار عوارض اتوبان قم ـ تهران جهت امدادرساني به مصدومين تصادفات در اين اتوبان، گفت: در ايام نوروز يكصد دستگاه سواري امداد‌خودرو هم در جاده‌هاي استان استقرار مي‌يابند تا در صورت لزوم به مسافران خدمات رساني نمايند.