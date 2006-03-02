امضاي قرارداد همكاري هسته اي غيرنظامي آمريكا و هند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "سوئيس انفو" ، امضاي اين قرارداد به مناسبت ديدار "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا از دهلي نو انجام گرفت.

نارايانان مشاور امنيت ملي هند در جمع خبرنگاران درباره اين قرارداد اظهار داشت : من بسيار خوشبخت هستم كه ما به يك توافق در زمينه اجراي توافقنامه همكاري هسته اي غيرنظامي خود در 18 ژوييه 2005 ميلادي دست يافتيم.

به گزارش "مهر"، جزئيات مذاكرات هند و آمريكا درباره اين قرارداد فاش نشده است. برخي منابع خبري امضاي اين قرارداد را به مناسبت اولين ديدار رئيس جمهوري آمريكا از هند نسبت داده اند.

اگرچه اين قرارداد بايد به تصويب كنگره آمريكا برسد، ولي در عين حال اين همكاري به هند اجازه خروج از انزوا در اين زمينه را خواهد داد و از طريق آمريكا يا كشورهاي ديگر به سوخت و راكتورها براي اهداف غيرنظامي دست خواهد يافت.

هندوستان از قدرت هاي هسته اي جهان به شمار مي رود كه از سال 1998 ميلادي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي "ان.پي.تي" را امضا نكرده است.اولين آزمايش هسته اي هند در سال 1974 ميلادي انجام گرفت.

توسعه انرژي هسته اي غيرنظامي براي هند كه 70 درصد از نيازهاي خود را از طريق واردات نفت تامين مي كند، بسيار حياتي است.