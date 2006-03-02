  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۳

در نخستين ديدار جرج بوش از دهلي نو صورت گرفت:

امضاي قرارداد همكاري هسته اي غيرنظامي آمريكا و هند

مشاور امنيت ملي هند اعلام كرد كه هندوستان و آمريكا امروز يك قرارداد تاريخي همكاري هسته اي غيرنظامي امضا كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از "سوئيس انفو" ، امضاي اين قرارداد به مناسبت ديدار "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا از دهلي نو انجام گرفت.

نارايانان مشاور امنيت ملي هند در جمع خبرنگاران درباره اين قرارداد اظهار داشت : من بسيار خوشبخت هستم كه ما به يك توافق در زمينه اجراي توافقنامه همكاري هسته اي غيرنظامي خود در 18 ژوييه 2005 ميلادي دست يافتيم.

به گزارش "مهر"، جزئيات مذاكرات هند و آمريكا درباره اين قرارداد فاش نشده است. برخي منابع خبري امضاي اين قرارداد را  به مناسبت اولين ديدار رئيس جمهوري آمريكا از هند نسبت داده اند.

اگرچه اين قرارداد بايد به تصويب كنگره آمريكا برسد، ولي در عين حال اين همكاري به هند اجازه خروج از انزوا در اين زمينه را خواهد داد و از طريق آمريكا يا كشورهاي ديگر به سوخت و راكتورها براي اهداف غيرنظامي دست خواهد يافت.

هندوستان از قدرت هاي هسته اي جهان به شمار مي رود كه از سال 1998 ميلادي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي "ان.پي.تي" را امضا نكرده است.اولين آزمايش هسته اي هند در سال 1974 ميلادي انجام گرفت.

توسعه انرژي هسته اي غيرنظامي براي هند كه 70 درصد از نيازهاي خود را از طريق واردات نفت تامين مي كند، بسيار حياتي است.

کد مطلب 297607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها