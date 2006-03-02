خسرو معتضد : نظارت معقول بر نشر كتاب در شرايط امروز ضروري است

اين نويسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در زمان حكومت پهلوي ، دركي از نويسندگي در ذهن مسئولان حكومت وجود نداشت و قلم به دستان به منزله دشمنان رژيم و مزاحمان منافع حكومت محسوب مي شدند . در سال 1356 تعداد عنوانهاي به چاپ رسيده در كشوركمتر از 400 بود در حالي كه در حال حاضر اين تعداد به حدود 40 هزار عنوان ارتقا يافته است .

اين مترجم اضافه كرد : مدتي است كه مميزي هاي كتاب در كشور افزايش يافته است و متاسفانه تاخير در صدور مجوز كتاب به اندازه اي زياد شده كه ناشران را از چاپ و نشر منصرف مي كند . مميزي كتاب در شرايط فعلي اگر در حد معقول انجام بگيرد نه تنها اشكالي ندارد بلكه كمك بسزايي به حوزه نشر مي كند .

وي ادامه داد : كشور ما در معرض تحريك هاي بيگانگان است و اگر در شرايط امروز نظارتي بر نشر كتاب صورت نگيرد چه بسا كشور ما با بحرانهايي چون تجزيه طلبي بعضي گروه ها و يا رواج افكار ضد اخلاقي و مبتذل روبرو خواهد شد . اگر نظارت بر حوزه نشر به صورتي معقول و تخصصي به وسيله صاحبنظران و فرهيختگاني كه خود دستي در نگارش دارند انجام شود تا زماني كه سطح درك عمومي به اندازه اي برسد كه به مميزي نيازي نباشد ، بسيار به جا و مفيد خواهد بود .

اين نويسنده و محقق تصريح كرد : متاسفانه مدتي است كه درمميزي هاي كتاب سختگيري مي شود و ناشران ونويسندگان علاقه و شوق خود را از دست مي دهند و ناچار به تغيير شغل مي شوند به عنوان مثال اسماعيل فصيح مدت شش سال است كه قلم را به زمين گذاشته و ناشران بسياري كه تا سال هاي پيش فعاليت چشم گيري داشتند شغل خود را ترك كرده اند .

معتضد اضافه كرد : مشكل معيشتي نويسندگان و بحران فرهنگ كتابخواني دركشورما از مسائلي است كه موجب ركود بازار كتاب شده است . حمايتهاي دولت و جايگزيني تشويق از نويسندگان به جاي نگريستن امنيتي به آنها مي تواند تحول عظيمي در شرايط فعلي صورت دهد . رونق و جهاني شدن بسياري از كتاب ها به دليل حمايت دولت كشور هاي پيشرفته از نويسندگان آنهاست كه در سياست خود براي فرهنگ و كتابخواني ارزش زيادي قايل هستند .

وي تصريح كرد : اگر خريد كتاب ناشران از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به حد بالاتري برسد و صدا و سيما و رسانه هاي گروهي در برنامه هاي خود نقد و معرفي كتاب هاي خوب داخل و خارج كشور را بگنجانند پس از گذشت مدت اندكي كتاب به عنوان يك كالاي حياتي در سبد خريد خانواده هاي ايراني جاي مي گيرد .

معتضد در پايان به مهر اظهار داشت : هرساله درنمايشگاه بين المللي كتاب تهران بازار فرهنگ مكتوب رونق خوبي مي گيرد و اين امر لزوم برگزاري نمايشگاه در دوره هاي بيشتري ( دو يا سه بار در سال ) را يادآوري مي سازد .