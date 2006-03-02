علي دهباشي : تداوم حيات نشريه بستگي به حمايت دولت دارد

علي دهباشي - مدير و سردبير مجله فرهنگي و هنري بخارا - درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : درگذشته ( قبل از انقلاب ) نشرياتي چون سخن، نگين، يغما و ديگر نشريات فرهنگي و هنري ، به شكلهاي مختلف مورد حمايت قرار مي گرفتند ؛ به عنوان مثال پانصد نسخه از نشريات را وزارت خارجه و پانصد نسخه را هم وزارت فرهنگ از آنها مي خريد تا از اين طريق بخشي از هزينه ها را تامين كرده باشد .

وي در تشريح ساختار حمايت از نشريات فرهنگي خصوصي گفت : در آن زمان به شركت هايي نظير نفت و ايران ايرهم تكليف كرده بودند كه به اين نشريات آگهي بدهند. البته شركت هايي از اين دست، نيازي به چاپ آگهي در اين مجلات نداشتند اما با اين حركت مي بينيم كه نشرياتي چون سخن و نگين و يغما ، 35 سال تداوم انتشار پيدا مي كنند .



اين منتقد ادبي و فرهنگي تصريح كرد : اگر مي بينيم كه امروز نشريات مستقل ، عمري كوتاه دارند و عمدتا به دليل مشكلات مالي، ابتدا نامنظم منتشر شده و سپس متوقف مي شوند، دليل آن اين است كه نه تيراژ وسيعي براي فروش دارند و نه از آگهي هاي قابل توجهي بهره مند هستند.

دهباشي اضافه كرد : دست و پنجه نرم كردن با اين گونه مشكلات بسيار دشوار است ؛ بنابراين بعد از مدتي ، انتشار مجلات دچار بي نظمي و وقفه هاي پي در پي مي شود و در نهايت نيز از انتشار باز مي مانند.

وي به لزوم كمك و حمايت سازمانهاي مالي از بخش فرهنگ اشاره كرد و افزود : روي سخن من به عنوان نماينده نشريات فرهنگي و هنري بخش خصوصي، بانك ها و شركت ها و موسسات مالي است كه مي بايست از حركت هاي فرهنگي حمايت كنند و دولت هم بايد بتواند تعداد زيادي از اين نسخه ها را خريداري كرده و به اين طريق، حيات و تداوم نشريات هنري را موجب شود.

سردبير مجله " بخارا " گفت : در همه نقاط دنيا، نشريات وزين ادبي و فرهنگي و آنها كه به صورت جدي و عميق به مقوله فرهنگ و انديشه مي پردازند ، از سوي بانك ها و موسسات دولتي و نيمه دولتي حمايت مي شوند و براي همين امر، خللي در انتشار آنها ايجاد نمي شود.

علي دهباشي در گفتگو با مهر، شمارگان بالاي نشريات عامه پسند را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد : متاسفانه بودجه فرهنگي مملكت و آن رقمي كه به عنوان سهم فرهنگ در نظر گرفته مي شود ، اندك و بي مقدار است . بودجه اي كه دولت براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كنار مي گذارد ، پاسخگوي اقدام هاي حمايتي نبوده و به كمك هاي لازم و مورد انتظار منتهي نمي شود.

وي ادامه داد : بايد مساله را از آن زاويه هم بررسي كرد . بودجه اختصاص يافته به مساله فرهنگ و هنر بسيار اندك است و وزارت ارشاد همواره از كمبود بودجه سخن گفته است . اين امر كاملا صحيح است و مي توان با يك قياس سرانگشتي و آماري ، رقم تخصيصي آن را در مقايسه با ساير عرصه ها مورد سنجش قرار داد.

اين فعال فرهنگي و مطبوعاتي افزود : بودجه بايد از سطوح عالي تصويب شود تا بعد بتوان از وزارتخانه هم انتظاراتي داشت و مادامي كه اين مشكل پابرجا باشد، نمي توان همه معضلات را متوجه وزارت ارشاد دانست.

دهباشي تخصيص بودجه و افزودن آن را در بخش فرهنگ، مستلزم برنامه ريزي و مطالعه دانست و به مهر تاكيد كرد : تا اين معضل به جاي خود باقي است، هيچ چيز نمي توان گفت. در چنين نقطه اي ، ايرادي متوجه كسي نيست و اگر مشكل مالي مملكت و تخصيص بودجه كافي به حوزه فرهنگ مرتفع نشود، گفتن هيچ حرف ، انتقاد ، اعتراض ، پيشنهاد و حتي انتظاري هم منطقي به نظر نمي رسد.