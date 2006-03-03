كارنامه تلويزيون در عرصه تئاتر تلويزيوني درخشان نيست

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، پيش از آنكه ساخت سريال هاي 90 قسمتي و مجموعه هاي تلويزيوني با ژانر خانوادگي و شبيه هم باب شود، شبكه هاي مختلف تلويزيوني در ساخت تئاتر تلويزيوني يا آثاري كه ساختار اجرايي شان به اين شيوه توليد نزديك باشد، به صورت جدي مورد توجه قرار داشت. پس از اين دوره كه بيشتر به دهه 60 بر مي گردد، رويكرد تلويزيون به سمت آثار طنز آميز طولاني و ساخت مجموعه هاي آپارتماني و خانوادگي تغيير كرد و در سال هر از چند گاهي تئاترهاي تلويزيوني سريالي ساخته مي شد كه به دليل نوع پخش آن و نبود اطلاع رساني كافي چندان مورد توجه مخاطبان قرار نمي گرفت.



از سال 1384 تلويزيون براي اينكه بتواند تعداد تئاترهاي تلويزيوني بيشتري را جلوي دوربين ببرد و شرايط مناسب تري براي تماشاي بينندگان تلويزيوني در اعتنا و تمايل به اين گونه آثار به وجود بياورد، به صورت رسمي اعلام شد كه تله تئاترها بايد در يك قسمت 60 تا 120 دقيقه اي توليد شود. به اين وسيله شرايطي فراهم آمد تا هم تعداد بيشتري از كارگردان هاي اين عرصه مجال توليد پيدا كنند و هم تنوع بيشتري در مضمون و نمايشنامه اين گونه آثار به وجود بيايد. اما نگاهي به كارنامه توليدات تئاتر تلويزيوني در سال گذشته نشان مي دهد كه اين نوع نگاه و برنامه ريزي هر چند موجب افزايش توليد تئاتر تلويزيوني شده، اما موجب افزايش سطح جذب مخاطبان نشده است و در مجموع به نظر مي رسد تلويزيون در اين زمينه موفق نيست.





تئاتر تلويزيوني " مرگ دستفروش " به كارگرداني اكبر زنجانپور بر اساس نوشته اي از آرتور ميلر يكي از اين نوع آثار است. اين نمايشنامه فاجعه زندگي مردي است كه بر نيروهاي زندگي نظارت و اختياري ندارد. ويلي لومان با وجود از دست دادن تكيه گاه مادي زندگي اش مي كوشد ثابت كند كه وجود دارد و زندگي مي كند و به خاطراتش متوسل مي شود و سعي مي كند با مرور گذشته به چراهاي زندگي اش پي ببرد، ولي بيشتر به رويا فرو مي رود وبيهوده به ديگران دل مي بندد و به مرور دچار ورشكستگي مي شود. اكبر زنجانپور، عسگر قدس، فرخ نعمتي، سهيلا رضوي، مارينا مقدم، فرزين صابوني، امير رضا دلاوري، نورالدين حيدري، حافظ آهي و داريوش اسقايي بازيگران اين تئاتر تلويزيوني هستند.



تله تئاتر "چرخ دنده" به كارگرداني دكتر قطب الدين صادقي ديگر اثر اين ژانر در تلويزيون است. اين نمايشنامه يكي از آثار شاخص ژان پل سارتر است كه به وسيله داريوش مودبيان به فارسي برگردانده شده است. داستان اين سريال راجع به دوستاني است كه با هم در يك جريان سياسي به قدرت رسيده اند، اما پس از مدتي فعاليت در بخش هاي مختلف از هم جدا افتاده اند و اختلافاتي ميان آنها به وجود آمده است. اين اختلافات زمينه درگيري و محاكمه برخي از آنها را فراهم مي سازد. اما در جريان محاكمه مشخص مي شود سوء تفاهماتي ايجاد شده است.در اين ‌اثر جمشيد جهان زاده، مهدي تقي نيا، كاظم هژيرآزاد، نعمت الله اسداللهي، اميريل ارجمند، هوشنگ قوانلو، پرويز بزرگي ، علي زريني ، فريبا خادمي ، شمسي صادقي، محمد رضا افشار، رهام مخدومي، مهرداد شير علي، عباد نظري و ‌اشكان جنابي ايفاي نقش مي كنند.



تلويزيون در عرصه توليد تله تئاتر به سمت اجراي نمايشنامه هايي مي رود كه از آثار نمايشنامه نويسان برجسته جهان باشد. اين رويكرد هر چند شايسته توجه و قبول است كه بيننده به تماشاي آثاري بنشيند كه از ارزش هاي بالاي تئاتري برخوردار باشد و در عرصه تئاتر جهان آثار قابل اعتنايي به شمار مي روند تا به اين وسيله ذهن مخاطب با آثار ناب اين عرصه آشنا شود، اما از جهت اينكه با زندگي روزمره مخاطبان عام تلويزيون فاصله زيادي دارد و اين نوع نمايشنامه ها معمولا" از زباني سمبوليك و نمادين برخوردارند و مفاهيم بلند را با زباني به نسبت دشوار بيان مي كنند كه براي افرادي كه با تئاتر شاخص آشنا نيستند، فهم آن دشوار است. همين مساله موجب مي شود تا بيننده همچنان در برقراري ارتباط با تله تئاترها دچار مشكل باشد و كمتر به تماشاي اين نوع آثار بنشيند.



تاجبخش فنائيان اقدام به توليد يك تئاتر مذهبي با عنوان " جاده اي به سوي كعبه " نوشته آثول فوگارد كرد. داستان اين تله تئاتر درباره پيرزن هنرمندي به نام هلن است كه در منطقه اي روستايي در آفريقا زندگي مي كند. وي ميهمان دختر جواني در شهر مي شود. در جريان اين ديدار اين دختر جوان اطلاع مي يابد كه هلن مجسمه اي از كعبه ساخته كه 12 مرد روحاني سوار بر شتر در اطراف آن حضور دارند. اين مجسمه در محيط زندگي روستايي هلن كه مسيحي نشين است، باعث ايجاد خشم در دل اهالي مي شود و وقايعي را ايجاد مي كند. در اين اثر ثريا قاسمي، هرمز هدايت و شهره سلطاني به عنوان بازيگر ايفاي نقش مي كردند.



بر اساس تصميم گيري رسمي كه در سال 84 صورت گرفته بود، بايد تمامي تئاترهاي تلويزيوني بايد به صورت يكجا و در قالب يك قسمت واحد ارايه شوند. در حالي كه اين تله تئاتر 120 دقيقه اي در طول ماه مبارك رمضان در قالب 4 قسمت 30 دقيقه اي ارايه شد كه به صورت هفتگي از تلويزيون پخش مي شد و همين مساله به ساختار اثر و برقراري مخاطب لطمه زد.



ديگر تله تئاتري كه در سال گذشته ساخته شد، اثري با عنوان " در خيابان هيچ كس به من نگاه نمي كند " ساخته عباس ياربي بود. داستان اين تئاتر تلويزيوني در يك آپارتمان اتفاق مي افتد. فردي با لباس نظامي و اسلحه به زور وارد خانه اي در يك آپارتمان مي شود كه خانواده اي در آرامش در حال زندگي در اين خانه است. اين فرد در برابر اعتراض اهالي خانه مدعي مي شود كه براي دفاع از منزل آنها به آنجا آمده است و مسووليت دفاع از خانه شان را برعهده دارد. اين ورود ناگهاني باعث بروز اتفاقات و درگيري هايي مي شود كه داستان اين تئاتر تلويزيوني را تشكيل مي دهد.



در سال گذشته تلويزيون در عرصه توليد تئاترهاي تلويزيوني با مضمون دفاع مقدس نيز فعاليت كرد و سه اثر در اين زمينه توليد كرد. مهمترين ويژگي اين نوع آثار اين است كه با شرايط كلي جامعه و مخاطب هماهنگي زيادي دارد و عامه مخاطبين در فهم چنين آثاري با مشكل كمتري مواجه هستند.



تئاتر تلويزيوني " عزيزمايي " به نويسندگي و كارگرداني مهرداد راياني مخصوص يكي از آثار ساخته شده در ژانر دفاع مقدس بود. اين تله تئاتر روايتگر داستان دو دوست به نام هاي عزيز و تقي است. عزيز در دوران جنگ در يكي از عمليات ها مفقود مي شود و تقي سالها به نيت پيدا كردن او مجلس پرده خواني سوگ سياوش را در يكي از ميدان هاي شهر برپا مي كند. يك روز هنگام پرده خواني تقي، عزيز باز مي گردد. در اين نمايش علي سليماني و سيد جواد هاشمي بازي مي كردند.



تئاتر تلويزيوني " پشت ديوار قرمز " به كارگرداني محمدعلي سليمان تاش از مضمون دفاع مقدس برخوردار است. داستان اين اثر درباره يك خواهر و برادر است. نادر در حالي كه زن و فرزندش را كنار جاده منتظر گذاشته است به دنبال خواهر و فرزندانش مي رود تا آنها را از شهر مرزي در حال محاصره دشمن نجات دهد، ولي خواهرش مخالف رفتن است و همين مساله به كشمكش ميان اين دو نفر منجر مي شود. نصرالله رادش، نسرين نكيسا و جواد عاقبت بين بازيگران اين تله تئاتر هستند.



تئاتر تلويزيوني " آتش آبي " نيز حكايت يك سرباز عراقي است كه به اجبار ارتش كشورش به يكي از شهرهاي مرزي براي پاكسازي مي رود. وي هنگام پاكسازي منطقه مورد نظر با دختر و پسر كوچكي مواجه مي شود كه ناخودآگاه به ياد دختر خود مي افتد و همين مساله به ايجاد رابطه اي عاطفي منجر مي شود. سينا حمزه اي، نسترن سليمان تاش، اشكان شريفي و محمد باجلان در اين اثر نقش پردازي مي كنند.





نكته بسيار مهمي كه در خصوص توليد تئاتر هاي تلويزيوني به چشم مي خورد، توليد اين نوع آثار فقط به وسيله شبكه چهار سيما است. در حالي كه ديگر شبكه هاي تلويزيوني هم به اين نوع آثار نياز دارند و به جاي پخش فيلم هاي سينمايي خارجي يا حتي سريال هاي طنز 90 شبي به آساني مي توانند به سمت توليد اين نوع آثار بروند كه هم از داستان هاي زيبا و عميقي برخوردارند و هم اينكه به وسيله هنرمندان قابل اعتنا و شناخته شده اي توليد مي شوند.





تئاتر تلويزيوني " آنووا " به كارگرداني داود دانشور ديگر اثر اين گونه تلويزيوني است. داستان اين نمايش درباره زندگي دختر جواني است كه برخلاف آداب و رسوم قبيله با مرد جواني ازدواج مي كند كه فقير و بيكار است. وي به دليل تمرد از عادات قبيله اي طرد مي شود. اين زوج با تحمل سختي ها و مقاومت خستگي ناپذير زندگي رو به رشدي را فراهم مي كنند. ولي همسرش با طمع ورزي مشغول كار برده داري و برده فروشي مي شود و همين مساله سرآغاز اختلافات آنووا و مخالفتش با برده داري مي شود. در اين تله تئاتر حسن مهماني، مينو زاهدي، مريم قلهكي، رضا امامي، مريا ذاكري و محمود هندياني بازي مي كنند.



تله تئاتر " پير بانوي كوچك " به نويسندگي آرنولد وسكر و كارگرداني حسين عاطفي داستان مردي است كه برخلاف قوانين و مقررات در قطار سيگار روشن مي كند و علي رغم اعتراض ديگران حاضر به خاموش كردن آن نيست. مخالفت سرسختانه يك پيرزن و موضع گيري ديگر مسافران قصه نمايش را شكل مي دهد. پيرزن تهديد مي كند كه در صورت ادامه سيگار كشيدن مرد، ترمزدستي قطار را مي كشد. تقريباً تمام مسافران با اين كار مخالف هستند، اما وي در نهايت به اين كار مبادرت مي ورزد. روزبه خوشگو، صادق حدادي، سعيد درويش نژاد، فاطمه صارمي، وجيهه لقماني، زهرا يعقوبي، محمد محمديان، ولي الله ثقفي در اين اثر بازي مي كنند.



تئاتر تلويزيوني " اوراق شناسايي به كارگرداني هنري و ترجمه داريوش مودبيان تلويزيوني درباره مجرمي است كه از دست قانون فرار مي كند، ولي به اشتباه شخص ديگري را به جاي او متهم مي كنند و به زندان مي اندازند. اين فرد مجرم به دليل عذاب وجدان خود را به زندان معرفي مي كند، اما زندانبان از پذيرش او به دليل همراه نداشتن اوراق شناسايي خودداري مي كند. تلاش هاي وي براي اثبات جرم و آزاد كردن شخص بي نتيجه مي ماند. وي سعي مي كند از طريق وكيلي وارد زندان شود، اما بوروكراسي چنان تسلطي دارد كه بدون ارايه اوراق شناسايي و اثبات هويت حتي به عنوان مجرم و متهم نيز پذيرفته نمي شود.



تله تئاتر " آخرين مرواريد " ديگر اثر تلويزيوني اين ژانر به نويسندگي و كارگرداني حميدرضا آذرنگ است. اين نمايش روايت عاقبت بد فرجام پايبندي به برخي رسوم بي پايه است. قهرمان داستان كه در اجراي رسم موجود در منطقه اش براي خواستگاري از دختر مورد علاقه اش بايد هفت مرواريد از دريا تحفه بياورد. در به دست آوردن شش مرواريد موفق مي شود، اما صيد هفتمين مرواريد نه تنها زندگي او كه زندگي دختر و خانواده اش را از هم مي پاشد. وي كه پس از سال ها با هفتمين مرواريد برگشته است با دختري مواجه مي شود كه درانتظار مرد مورد علاقه اش است كه به دريا رفته تا همين رسم را به جا آورد. در اين تله تئاتر حميد رضا آذرنگ، ندا مقصودي، يعقوب صباحي، فروغ فجابگلو و محمد رباني بازي مي كنند.

تله تئاتر " خيرخواهي براي سرخپوست " با ترجمه و كارگرداني داود دانشور داستان يك زوج آمريكايي در صحراهاي آمريكا است كه با سرخپوستي روبرو مي شوند وبا وجود جستجوي منافع خود چنان وانمود مي كنند كه فقط از سر خيرخواهي براي سرخپوست به اين محل آمده اند. اما سرخپوست در برابر آنها مقاومت مي كند. قدرت الله صالحي، محمود هندياني و ميترا فيضي در اين اثر بازي مي كنند.



در ميان تئاترهاي تلويزيوني كه به وسيله تلويزيون و به صورت عمده توسط شبكه چهار سيما در سال 84 توليد شد، شبكه يك سيما نيز دست به توليد و پخش يك مجموعه تئاتر تلويزيوني با عنوان " نيمكت " زد كه به كارگرداني محمد رحمانيان روي آنتن مي رود. مهمترين ويژگي اين تله تئاتر برخورداري از داستان هاي كوتاه و ايجاد فضايي است كه بيننده تلويزيون به خوبي آن را مي شناسد. در اين تئاتر تلويزيوني به مسايل و مشكلاتي اشاره مي شود كه عموم مخاطبين با آن دست به گريبان هستند و به همين خاطر مخاطب انبوه تلويزيون به آساني توانايي برقراري ارتباط با اثر را پيدا مي كند.



مجموعه تله تئاتر " نيمكت " ساخته محمد رحمانيان حول يك نيمكت مي گذرد كه در يك پارك عمومي قرار دارد و هر از گاهي تعدادي از افراد روي اين نيمكت ها مي نشينند و با يكديگر درباره مسايل و موضوع هاي مختلف به گفت و گو مي پردازند. الهام پاوه نژاد، جمشيد جهانزاده، علي عمراني، شمسي فضل اللهي و افشين هاشمي در اين اثر بازي مي كنند.



تئاتر تلويزيوني " زمستان 66 " به كارگرداني محمد يعقوبي اثر ديگري است كه بر اساس روابط اجتماعي و مشكلات جامعه ايراني ساخته شده است. هر چند كه مضمون اين اثر درباره واقعي است كه چند سال پيش به وقوع پيوسته است. قصه اين تله تئاتر درهياهوي موشك باران تهران رخ مي دهد و نقبي به يك زندگي و چالش هاي پيش روي آدم ها مي زند. آهو خردمند، آيدا كيخايي، امير دلاوري، سعيد چنگيزيان، آشا محرابي، پگاه طبسي نژاد، محمد يعقوبي و محسن صادقي بازيگران اين تله تئاتر هستند.



تئاتر تلويزيوني " در رستوران " به كارگرداني داريوش مودبيان ديگر اثر اجتماعي بر اساس روابط اجتماعي است. داستان اين تله تئاتر درباره يك رستوران است كه مشتري خجالتي در آن قصد سفارش دادن غذا را دارد. پيشخدمت رستوران كه فردي بسيار مودب است در هنگام رد و بدل كردن تعارف با مشتري كم كم موقعيت را تغيير مي دهد و از يك پيشخدمت مطيع تبديل به فردي زورگو مي شود كه به مشتري شروع به تحكم مي كند. كيكاووس ياكيده و بهرام شاه محمدلو بازيگران اين تله تئاتر هستند.



تئاتر تلويزيوني " يك صبح آفتابي " به كارگرداني مجيد گياه چي ديگر اثر اين گونه تلويزيوني است. اين تله تئاتر ماجراي پيرزن و پيرمردي را روايت مي كند كه در پاركي در اسپانيا با هم آشنا مي شوند و پس از مشاجره و سپس گفت و گو در پارك متوجه مي شوند كه سال ها پيش در جواني عاشق يكديگر بوده اند و پس از گذشت سال ها روبروي هم قرار گرفته اند. شمسي فضل الهي، اسماعيل خلج، شبنم خاكسار و امير شاه مرادي ايفاگر نقش هاي اين تئاتر هستند.



نگاهي به مجموعه تئاترهاي تلويزيوني كه در سال گذشته ساخته و تعدادي از آنها از تلويزيون پخش شد، به خوبي اين مساله را مشخص مي كند كه تلويزيون در مجموع كارنامه شايسته توجه و درخشاني در اين عرصه نداشته است و تله تئاتر از جمله گونه هاي تلويزيوني است كه با وجود برخورداري از پتانسيل بالاي جذب مخاطب، همچنان با كم توجهي از سوي مديران شبكه ها مواجه شده است.