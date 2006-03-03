تعامل اديان اساس پيشرفتهاي فرهنگي روسيه بوده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي ملل ، در آيين افتتاح نمايشگاه بزرگداشت هزارمين سال تأسيس شهر قازان روسيه در فرهنگسراي ملل، معاون سفير روسيه در تهران با بيان نكته فوق اظهار داشت: همكاري جمعيت ارتدوكس و مسلمان طي چند قرن در روسيه يكي از ساز و كارهاي متعارف ثبات در جامعه روسيه است.

در اين مراسم كه با حضور تعدادي از سفرا و نمايندگان سياسي و فرهنگي يازده كشور و همچنين مديراني از وزارت امورخارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در فرهنگسراي ملل تشكيل شد، رئيس اين فرهنگسرا با اعلام آمادگي اين مركز در خصوص همكاريهاي فرهنگي با ديگر كشورها و با هدف شناخت بيشتر مردم ايران از فرهنگ شناخت بيشتر مردم ايران از فرهنگ ساير ملتها اشاره داشت : با تعامل فرهنگي صحيح بين ملتها مي توان گامهاي مؤثري در جهت گفتگوي فرهنگها و تمدنها برداشت.