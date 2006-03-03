بيماران خاص در مناطق محروم از دريافت خدمات اوليه برخوردارند

رئيس مركز پزشكي بنياد بيماران خاص در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ضمن مطلوب خواندن وضعيت توزيع امكانات ويژه اين قبيل بيماران در نقاط مختلف كشور ، گفت: افزايش تعداد مراكز درماني ويژه بيماران خاص از 170 مركز در سال 75 به 860 مركز در سال جاري ، دليلي بر افزايش اين امكانات در سراسر كشور است.

دكتر محمد جواد كيان با اذعان به اينكه اين امكانات بيشتر در شهرهاي بزرگ جمع شده اند ، افزود: البته طي سالهاي اخير در شهرهاي كوچك به ويژه مناطق محروم نيز اقدامات زيادي براي توسعه مراكز و امكانات انجام شده اما هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب درماني فاصله زيادي بايد طي شود. زيرا در برخي مناطق با كمبود تجهيزات ، فرسودگي يا كمبود تخت مواجه هستيم.

وي مدعي شد: در حال حاضر نيازي به مراجعه بيماران خاص شهرهاي كوچك و محروم به شهرهاي بزرگ براي انجام درمانهاي روتين نيست و فقط براي استفاده از امكانات درماني فوق تخصصي مراجعاتي وجود دارد.

كيان افزود: البته در بهبود وضعيت مناطق محروم و شهرهاي كوچك ، مديران اين مناطق با اعلام كمبودها و درخواست بودجه و امكانات مي توانند نقش كليدي ايفا كنند. چرا كه در صورت اعلام چنين گزارش هايي ، وزارت بهداشت سريعا جهت بررسي و تامين كمبودهاي موجود اقدام خواهد كرد. ضمن اينكه در اين راه به شدت نيازمند افزايش بودجه و تقويت مديريت هستيم.