جهان بايد به مذاكره با ايران پايبند باشد/ موضوع ايران همچنان درچارچوب آژانس قابل حل است / به مشاركت در طرح روسيه علاقمنديم

به گزارش خبرگزاري مهر ، كوين گانگ سخنگوي وزارت امورخارجه چين در نشست هفتگي خود در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نشست حياتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه براي دوشنبه برنامه ريزي شده است ممكن است به تسهيل اين هدف كمك كند.



وي افزود كه در "مرحله فعلي، در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي،هنوز جا براي حل موضوع هسته اي ايران وجود دارد" .



بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه سخنگوي وزارت امورخارجه چين همچنين خاطر نشان كرد كه جامعه بين المللي بايد به ادامه مذاكرات و دستيابي هر چه سريعتر به پيشرفت پايبند باشد."ما اميدواريم كه بررسي مسئله هسته اي ايران در نشست مارس شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي اين اهداف را تسهيل كند."



چين همچنين امروز اعلام كرد كه مايل است نفشي سازنده در پيشنهاد روسيه براي انجام برنامه غني سازي ايران در خاك خود براي كمك به پايان بن بست هسته اي ايران ايفا كند .



اين در حالي است كه علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد كه آمريكا براي شكست طرح روسيه تلاش مي كند؛لاريجاني بار ديگر غني سازي در خاك ايران را حق مشروع و حاكميتي كشورش خواند.

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