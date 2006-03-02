اقتصاددانان كشور درباره گزارش كميسيون تلفيق داوري كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عبداللهي رئيس كميسيون تلفيق در دفاع از مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت: كميسيون تلفيق در كل 4 / 2 درصد در بودجه كل كشور تغيير ايجاد كرد و در بودجه عمومي هم 8 درصد تغيير ايجاد شد كه البته خيلي سرو صدا به همراه داشت و دوستان در دولت و سازمان مديريت را وادار كرد دست به اقداماتي بزنند كه فكر مي كنم اين مقدار تلاش لازم نبود.

وي تصريح كرد: اگر مجلس نتواند 4 / 2 درصد در بودجه كل كشور و 8 درصد در بودجه عمومي اعداد و ارقام را تغيير دهد حكمي صادر كنيم كه از اين پس لايحه بودجه را دولت ارائه كند و براي تشريفات مجلس پاي آن را مهر بزند كه به تصويب برسد.

وي خاطرنشان كرد: اعضاي كميسيون تلفيق با وجود عدم همكاري ها و محدوديت ها هيچ ادعايي ندارند. كارشان بي عيب و نقص نيست اما مدعي هستيم اصلاحات كميسيون تلفيق در حد وسع خود حتما به نفع مردم و كشور است.

رئيس كميسيون تلفيق مجلس افزود: كار بودجه كار مهمي است و حساب دخل و خرج يكسال كشور در حال رقم خوردن است.

لايحه بودجه سياسي ترين و پيچيده ترين كار مجالس دنيا و مجلس ماست.

عبداللهي در پيشنهادي گفت: پس از پايان جلسه هيات رئيسه و هيات رئيسه فراكسيون هاي مجلس، از اقتصاددانان و متخصصان در كشور و روساي سابق سازمان مديريت دعوت كنيم و نشست فوق العاده اي تشكيل دهيم و گزارش كميسيون تلفيق را هم كنار بگذاريم و لايحه را به راي و داوري بگذاريم كه آقايان داوري كنند و اگر آنها گزارش تلفيق را مهر تاييد زدند به سمت راي گيري برويم.

وي گفت: متاسفانه بيشتر صحبت ها روي 4 / 2 درصد كاهش و 8 درصد كاهش از بودجه كل و بودجه عمومي بود در حالي كه ما اصلاحات خوب زيادي هم داشتيم كه كنار گذاشته شد و همه به سمتي رفتند كه آن هم كاهش 4 / 2 درصد و 8 درصد بود.

عبدالهي اين نوع گرايش مخالفان و موافقان را تفاوت در نوع نگاه آنها دانست و تصريح كرد: در بودجه سال 84 در بند (چ) تبصره 2 كه هم اكنون در بند "و" تبصره 2 سال 85 آمده است 4 هزار و 220 ميليارد تومان بوده كه با همه كاهش و سر و صدايي كه بلند شده اين رقم به 7 هزار و 680 ميليارد تومان رسيده است، در حالي كه 82 درصد افزايش وجود دارد كه ديده نمي شود و اين به نوع نگاه بر مي گردد.

عبداللهي در خصوص بحث نفت كه موجبات نگراني را فراهم كرده است هم تصريح كرد: اگر ماكسيمم 4 / 2 ميليون بشكه نفت ضربدر 365 روز شود و سپس ضربدر 50 دلار شود كل آن 8 / 43 ميليارد دلار خواهد شد كه خرج شده است . بنابراين كجا ما پول داريم كه از حساب ذخيره ارزي هم مي خواهيم برداريم و همه پول نفت را هم خودمان مي خواهيم مصرف كنيم. حال مي خواهيم اين مبلغ را خرج كنيم، اما به چه شكلي اين ريال بايد به دلار تبديل شود آيا نبايد واردات انجام شود به اقتصاد چقدر مي تواند واردات جذب كند؟ با اين حجم عظيم واردات آيا كمر اقتصاد ما خرد نخواهد شد؟

رئيس كميسيون تلفيق اظهار داشت: در رابطه با ارزي كه نداريم به ريال تبديل كنيم مشكل داريم، اقتصاد ما جذب نمي كند بنابراين بايد پول چاپ شود كه در آن صورت هم 66 درصد رشد نقدينگي خواهيم داشت.

عبداللهي با بيان اينكه فرض كنيم پول داريم و ريال را هم مي توانيم به ارز تبديل كنيم گفت: اما آيا مي شود صرف داشتن پول كار كرد. ما در ظرفيت مشاوره اي و ظرفيت پيمانكاري مشكل داريم پول هست اما نمي توان كار را پيش برد همه چيز بايد جور باشد.همه چيز به داشتن پول بستگي ندارد.

وي در پايان اظهار داشت: ما هيچ نگراني از اينكه كارهاي ما رشدش پائين مي آيد احساس نمي كنيم و فكر مي كنيم دارويي كه براي اين بيماري تجويز كرده ايم درست است.