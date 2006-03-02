موضع گيري يكي از اعضاي ائتلاف كردهاي عراق عليه ابراهيم جعفري

به گزارش خبرگزاري "مهر" "محمود عثمان" عضو پارلمان در ليست ائتلاف كردستان به خبرگزاري فرانسه گفت : كردها و مجموعه سني ها بر اين باورند كه جعفري فردي نامناسب است و نمي تواند هيات وزيران مشترك را تشكيل دهد.

وي بدون آنكه مشخص كند نظر وي نظر تمامي ائتلاف كردها يا اهل تسنن است افزود : دو ليست كردها و سني ها به زودي از ليست ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق خواهند خواست از تصميم خود براي نامزدي ابراهيم الجعفري به عنوان نخست وزير آينده دولت عراق صرف نظر كنند .

اعضاي ليست ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق كه در اوائل ماه گذشته اولين جايگاه را درانتخابات پارلماني فلسطين بدست آوردند ابراهيم جعفري را براي سمت نخست وزيري آينده دولت عراق انتخاب كرده اند .

نتايج شمارش آراء از 129 نماينده پارلمان عراق نشان داد كه جعفري با كسب 64 راي بررقيب خود "عادل عبدالمهدي" 63 راي پيشي گرفت.

عثمان گفت : حتي اياد علاوي نخست وزير سابق عراق به كانديداتوري ابراهيم جعفري اعتراض كرده است.

به گفته عضو پارلمان ائتلاف كردستان، نخست وزيرآينده عراق بايد شخصيتي مورد قبول همه طرفها باشد و كردها و اهل تسنن تصميم گرفتند طي روزهاي آينده با شيعيان درمورد اين موضوع رايزني نمايند.

عثمان افزود: سني ها وكردها براين باورند كه جعفري در دوره گذشته ناموفق بوده است و همچنين تجربه خوبي از وي ندارند.

علاء مكي يكي ازرهبران حزب اسلامي اهل تسنن عراق گفت : ما مخالف هيچ شخصيتي نيستيم اما عملكرد برخي افراد نشانگر ناتواني در كنترل اوضاع امنيتي است.

وي با اشاره به اعمال خشونت آميز اخير درعراق افزود : سياست ما ازهمان ابتدا درخواست استعفاي نخست وزيربود و بزرگترين دليل اين است كه دولت كنوني ازعمل به وظايف خود ناتوان است.