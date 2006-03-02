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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۳۹

رئيس فدراسيون بين المللي تكواندو در ديدار با دكتر قراخانلو:

ايران به قطب تكواندو خاورميانه تبديل مي شود

ايران به قطب تكواندو خاورميانه تبديل مي شود

رئيس كميته ملي المپيك صبح امروز با پروفسور چو رئيس فدراسيون بين المللي تكواندو ديدار و گفتگو كرد .

به گزارش خبرگزاري"مهر" دراين نشست كه رئيس فدراسيون تكواندو كشورمان آقايان پولادگر و رحيمي دبير كميته تداركاتي بازيهاي آسيايي و المپيك حضورداشتند ، ابتدا دكترقراخانلو ضمن خوشامدگويي به پروفسور چو ، تكواندو را جزو اصلي ترين و مهم ترين رشته ها براي حضورايران در بازيهاي آسيايي و المپيك عنوان كرد و  سرمايه گذاري دربخش جوانان درسالهاي اخير و حمايت بي دريغ اين كميته را از تكواندو بانوان درجهت رشد و توسعه اين ورزش موثر دانستند .
سپس پروفسور چو در ادامه گفت: فدراسيون بين المللي تكواندو آمادگي هرگونه كمكي را درجهت ارتقاء اين رشته به فدراسيون تكواندو ايران دارد .
وي تصريح كرد: فدراسيون بين المللي تكواندو شناخت كافي از روند رو به رشد تكواندو در ايران را در سالهاي اخير دارد و همين امرسبب مي شود كه ما حمايت همه جانبه خود را اعلام داريم.

وي همچنين اظهارداشت: ايران مي تواند با توجه به پتانسيلي كه دارد مركزتكواندو در خاورميانه باشد كه اين امرباعث مي شود ايران به عنوان قطب و مركز تكواندو در خاورميانه در جهت رشد اين رشته مطرح باشد .
رئيس كميته ملي المپيك ، آكادمي ملي المپيك را مناسب ترين محل براي ايجاد اين مركز معرفي و اعلام نمود كه همين تفكر را به شوراي المپيك آسيا ارائه كرده ايم و مورد قبول نيز واقع شده است.
پرفسور چو در ادامه اظهار داشت : رشته تكواندو را مي توان به شكل يك رشته تحصيلي در دانشگاه گنجاند كه اين موضوع با استقبال دكتر قراخانلو مواجه شد و مقرر شد ضمن هماهنگي لازم با دانشگاه تكواندو كره زمينه ايجاد اين رشته در دانشگاههاي ايران فراهم گردد.
سپس پولادگر رئيس فدراسيون تكواندو در سخناني گفت : از زماني كه پرفسور چو به عنوان رئيس فدراسيون تكواندو جهاني انتخاب گرديده تكواندو از انحصار يك كشورخارج شده و ما مي توانيم اين مهم را به وضوح درامر داوري مسابقات ببينيم و اين كمك زيادي به تكواندو جهان نموده است.
در پايان اين نشست از طرف رئيس فدراسيون جهاني تكواندو، كمربند مشكي دان 6 تكواندو بصورت افتخاري به دكتر قراخانلو اهداء شد.
شايان ذكراست كه پرفسور چو به همراه مسئولان فدراسيون تكواندو كشورمان امروز از آكادمي ملي المپيك بازديد به عمل  آوردند.

کد مطلب 297649

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