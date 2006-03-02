ايران به قطب تكواندو خاورميانه تبديل مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" دراين نشست كه رئيس فدراسيون تكواندو كشورمان آقايان پولادگر و رحيمي دبير كميته تداركاتي بازيهاي آسيايي و المپيك حضورداشتند ، ابتدا دكترقراخانلو ضمن خوشامدگويي به پروفسور چو ، تكواندو را جزو اصلي ترين و مهم ترين رشته ها براي حضورايران در بازيهاي آسيايي و المپيك عنوان كرد و سرمايه گذاري دربخش جوانان درسالهاي اخير و حمايت بي دريغ اين كميته را از تكواندو بانوان درجهت رشد و توسعه اين ورزش موثر دانستند .

سپس پروفسور چو در ادامه گفت: فدراسيون بين المللي تكواندو آمادگي هرگونه كمكي را درجهت ارتقاء اين رشته به فدراسيون تكواندو ايران دارد .

وي تصريح كرد: فدراسيون بين المللي تكواندو شناخت كافي از روند رو به رشد تكواندو در ايران را در سالهاي اخير دارد و همين امرسبب مي شود كه ما حمايت همه جانبه خود را اعلام داريم.

وي همچنين اظهارداشت: ايران مي تواند با توجه به پتانسيلي كه دارد مركزتكواندو در خاورميانه باشد كه اين امرباعث مي شود ايران به عنوان قطب و مركز تكواندو در خاورميانه در جهت رشد اين رشته مطرح باشد .

رئيس كميته ملي المپيك ، آكادمي ملي المپيك را مناسب ترين محل براي ايجاد اين مركز معرفي و اعلام نمود كه همين تفكر را به شوراي المپيك آسيا ارائه كرده ايم و مورد قبول نيز واقع شده است.

پرفسور چو در ادامه اظهار داشت : رشته تكواندو را مي توان به شكل يك رشته تحصيلي در دانشگاه گنجاند كه اين موضوع با استقبال دكتر قراخانلو مواجه شد و مقرر شد ضمن هماهنگي لازم با دانشگاه تكواندو كره زمينه ايجاد اين رشته در دانشگاههاي ايران فراهم گردد.

سپس پولادگر رئيس فدراسيون تكواندو در سخناني گفت : از زماني كه پرفسور چو به عنوان رئيس فدراسيون تكواندو جهاني انتخاب گرديده تكواندو از انحصار يك كشورخارج شده و ما مي توانيم اين مهم را به وضوح درامر داوري مسابقات ببينيم و اين كمك زيادي به تكواندو جهان نموده است.

در پايان اين نشست از طرف رئيس فدراسيون جهاني تكواندو، كمربند مشكي دان 6 تكواندو بصورت افتخاري به دكتر قراخانلو اهداء شد.

شايان ذكراست كه پرفسور چو به همراه مسئولان فدراسيون تكواندو كشورمان امروز از آكادمي ملي المپيك بازديد به عمل آوردند.