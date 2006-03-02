پاكستان هم خواستار همكاري هسته اي با آمريكا شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در توافقي كه امروز بين هند و آمريكا بر سر همكاري هسته اي دو كشورحاصل شد ، واشنگتن خود را متعهد كرد كه موافقت كنگره و گروه فراهم كنندگان سوخت هسته اي را براي لغو محدوديتهاي مربوط در اختيار قراردادن فناوري هسته اي به هند ، جلب كند .



تسنيم اسلام سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت اميدواريم آمريكا فناوري هاي مورد نظر هند را در اختيار ما نيز قراردهد .



وي افزود پاكستان در 15 تا 20 سال آينده براي رشد اقتصادي خود به توليد 88000 مگاوات نيروي برق از طريق انرژي هسته اي نياز دارد .



جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا قرار است به عنوان بخشي از سفرآسيايي خود اوايل هفته آينده راهي پاكستان شود.



ماه گذشته بوش از پاكستان خواست دربرابر همكاري هسته اي آمريكا و هند بردباري پيشه كند اما در اظهارات خود چنين توافق هسته اي مشابهي را در آينده با پاكستان نه متعهد شد و نه منتفي دانست.



پاكستان در مركز نگرانيهاي بين المللي درباره گسترش تسليحات كشتار جمعي قراردارد و اين نگرانيها از زماني كه عبدالقدير خان دانشمند هسته اي پاكستان در سال 2004 كه تاييد كرد اسرار هسته اي را در اختيار ليبي ، ايران و كره شمالي گذاشته است فاش شد .



پاكستان و هند كه سه بار باهم وارد جنگ شده اند در مي سال 1998 دست به آزمايش كلاهكهاي هسته اي زدند كه موجب شد دو كشور در سال 2002 در آستانه جنگ هسته اي احتمالي قرار گيرند .

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