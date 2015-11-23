بسیج نباید درگیر جریان خاصی شود/دست دزدان فرهنگ کشور باید قطع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی عدالت ظهر دوشنبه در مراسم روز بسیج دانشجو و طلبه استان که در محل سالن همایش دانشگاه فرهنگیان لرستان برگزار شد به ویژگی های منحصر به فرد امام حسین (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: نام امام حسین (ع) دو مرتبه در عرش نوشته شده در حالیکه نام دیگر ائمه یک مرتبه در عرش نوشته شده است.

وی با بیان اینکه خداوند متعال بهشت را از نور امام حسین (ع) خلق کرد افرود: قبر سید الشهدا (ع) محل عروج ملائک بوده و کربلا قطعه ای از بهشت روی زمین است.

اصل فرمان تاسیس بسیج از سوی خداوند صادر شده است

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور با تاکید بر اینکه اصل فرمان تاسیس بسیج از سوی خداوند متعال صادر شده است عنوان کرد: هر پیغمبری که موفق شد نیروهای مردمی را بسیج کند آن پیغمبر در اجرای حکومت خود موفق بود و به هر پیغمبری که اجازه بسیج کردن نیروهای مردمی داده نشد توسط دشمنان کشته شد و حکومت دینی آن پیغمبر به سرانجام نرسید.

حجت الاسلام عدالت مبتکر تاسیس بسیج در اسلام را به فرمان خداوند پیامبر اکرم (ص) خواند و گفت: در قرآن کلمه «مااستطعتم» که به مفهوم استفاده در تمام امکانات جامعه از جمله امکانات انسانی است که سه مرتبه در قرآن و تحت موضوعات مختلف آورده شده است.

وی اضافه کرد: این کلمه یک جا در رابطه با تقوا، در جایی دیگر در رابطه با آوردن چند آیه از سوره هایی همانند قرآن و در جایی دیگر در رابطه با تشکیل بسیج است که از طرف خداوند صادر شده لذا باید این امر انجام شود.

خمیرمایه لشگر رسول اکرم (ص) بسیج بود

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور با بیان اینکه تمام نیروهایی که توانستند غزوات و جنگ های دوران پیامبر (ص) را هدایت کنند از نیروهای بسیجی بودند ادامه داد: در آن زمان نیروهای لشگری و ارتشی وجود نداشت بلکه همه نیروها بسیجی بودند لذا خمیرمایه لشگر رسول اکرم (ص) بسیج بود.

حجت الاسلام عدالت با اشاره به اینکه امام عصر (عج) نیز نیروهایی از بسیج ترتیب خواهد داد یادآور شد: در رابطه با بحث ظهور امام زمان (عج) یک موضوع ظهور و یک موضوع خروج وجود دارد که ظهور ایشان با معرفی جبرئیل روی بام مسجد الحرام صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: بحث خروج زمانی اتفاق خواهد افتاد که ۳۱۳ نفر جان بر کف بسیجی ایجاد شود که هر کدام از این افراد قاضی، حاکم و فقیه بوده که هر کدام از این افراد برای حکومت یک کشور کافی هستند و همه این افراد شب جمعه ظهور خود را به مسجد الحرام خواهند رساند.

حکومت امام زمان (عج) از نیروهای بسیجی شکل خواهد گرفت

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور با تاکید بر اینکه برای صورت گرفتن خروج باید ۱۰ هزار نیروی بسیجی شکل گیرد افزود: امام زمان (عج) ظهور نمی کند مگر اینکه این حلقه بسیجیان شکل گیرد لذا حکومت ایشان نیز با بسیج صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام عدالت تصریح کرد: اولین فرمانده بسیجی روی زمین که حکمش را خداوند صادر کرد طالوت بود که به عنوان فرمانده بسیج سپاه پیغمبر شناخته شد و بنا به فرمایش قرآن علت انتخاب طالوت برای این فرماندهی برخورداری از علم و قوت جسمانی وی بود.

وی علم و ایمان را دو بال مورد نیاز برای انسان از نظر قرآن دانست و افزود: مقام معظم رهبری به بسیجیان و دانشجویان سفارش می کند در رابطه با علم عقب نمانید که این امر همراه با تهذیب باید پیش آید.

باید دست دزدان و غارتگران فرهنگ و اجتماع کشور را قطع کرد

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور به چهار دستور صادر شده از آیه آخر سوره آل عمران خطاب به اهل ایمان اشاره کرد و گفت: داشتن صبر در واجبات و محرمات یکی از این دستورات است لذا باید در همه زمینه ها به ویژه در مقابل دشمنان صبر داشته باشیم.

حجت الاسلام عدالت با بیان اینکه ایران یک دشمن آبی و خاکی و یک دشمن فکری، عقیدتی و فرهنگی دارد عنوان کرد: نمره مردم ایران در مقابله با دشمنان آبی و خاکی کشور متعالی است و مانند مردم ایران در مواجه با دشمنان نمونه ای در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه مطابق آیات قرآن دزدی تنها به مسائل مادی محدود نمی شود تصریح کرد: دزدی اندیشه ای و فکری هم وجود دارد لذا باید دست دزدان و غارتگران فرهنگ و اجتماع را قطع کرد.

بسیج درگیر جریان خاصی نشود

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور به موارد احتیاطی که باید در حوزه بسیج صورت گیرد اشاره کرد و بیان داشت: بسیج باید در همه جریانات بوده اما درگیر جریان خاصی نشود چون اگر وارد جریان خاصی شود تبدیل به بسیجی می شود که وارد لشگر امام علی (ع) شده و آن لشگر را از هم پاشیدند که همان خوارج بودند.

حجت الاسلام عدالت با بیان اینکه باید برای حکومت اسلامی عمار و میثم باشیم تاکید کرد: باید سامری هایی که موجب شکست تشکلات بسیج می شود را در هر اجتماعی شناخت و همچنین باید در تشکل بسیج میثم تمارها و عمار یاسرها وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه عمار ۵۰ سال در بسیج پیغمبر، امیرالمومنین و امام حسن (ع) جنگید افزود: پیامبر اکرم (ص) به عمار دو لوح تقدیر می دهد و می فرماید همه مشتاق بهشتند اما بهشت مشتاق عمار است این بدین معناست که بهشت مشتاق یک بسیجی است.

حجت الاسلام عدالت اضافه کرد: همچنین پیامبر اکرم (ص) در جای دیگر می فرماید هر طرف عمار باشد آن طرف حق وجود دارد یعنی اینکه بسیجی ها در هر طرف باشند آن طرف حق است.

بسیجی نباید در برابر ولی امر خود چون و چرا داشته باشد

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور بر ضرورت آگاهی بسیج بر همه جناح ها تاکید کرد و گفت: بسیجی نباید وارد هیچ جناحی شود همچنین نباید در برابر ولی امر خود چون و چرا داشته باشد.

حجت الاسلام عدالت به بحث وحدت حوزه و دانشگاه و علت قرارگیری بسیج و دانشگاه در کنار هم اشاره کرد و بیان داشت: مبتکر وحدت حوزه و دانشگاه یعنی مبتکر علوم عقلی و نقلی و علوم تجربی به طوریکه شاگردان امام صادق (ع) همگی مربوط به بحث فقه و قرآن نبودند بلکه در سایر علوم نیز وارد شدند.

وی با بیان اینکه مکتب امام صادق (ع) وحدت بین حوزه و دانشگاه بود عنوان کرد: مبتکر وحدت حوزه و دانشگاه امام صادق (ع) بود و این موضوع برای اولین بار توسط ایشان مطرح شد.

معاون مرکز خدمات حوزه علمیه کشور با بیان اینکه حوزه و دانشگاه همواره در اجتماع اسلامی به ویژه در ایران اسلامی در کنار هم حرکت کرده اند گفت: ایران کشوری است که علما و دانشمندان آن در طول تاریخ همیشه حرف های زیادی برای گفتن داشته اند و در بسیاری از علوم حتی از یونان جلو افتاده است.