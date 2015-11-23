به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در همایش جنبش دانشجویی و مقابله بانفوذ که در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، بابیان اینکه نقطه برجسته دانشجویان بسیجی دلدادگیشان به خداوند است، افزود: این افراد دلبسته تعلقات دنیایی نیستند و بهراحتی از خود میگذرند.
وی با اشاره به اینکه انسان اگر جرات و جسارت داشته باشد زیبا است، اظهار داشت: انسانی که درراه حق حرکت میکند باید انتظار این را داشته باشد که برخی افراد نادان با حرفهای نا بهجا انواع برچسبها را به آنها بزنند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر انسانی درراه حق حرکت میکند نباید از هیچ حرفی ترس داشته باشد چنانچه امام خمینی (ره) با توکل بر خدا در مقابل دشمنان ایستادند و در مقابل آنها سر فرود نیاوردند.
هیچگاه غرب منافع ایران را نخواسته و نمیخواهد
حسینی با تأکید بر اینکه بسیجیان خوب میدانند که هیچگاه غرب منافع ایران را نخواسته و نمیخواهد، عنوان کرد: در این زمینه باید مراقب بود چرا که عدهای درصدد تخریب نظام هستند.
وی بابیان اینکه دانشجویان باید چشم بیدار کشور باشند و اگر عدهای به بیراهه رفتند بر سر آنها فریاد بزنند، بیان داشت: برخیها اظهار میکنند که آمریکا ابراز ندامت کرده و امروز دلسوز ایرانیان است اما آنها باید بدانند که به فرموده امام خمینی (ره) تا ظلم هست ایستادگی هست و تا ایستادگی هست ما هستیم.
حسینی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر قطعنامهای علیه ایران تنظیم شده و اکنون عربستان مدافع حقوق بشر شده است، گفت: این درحالیکه است که مردمان این کشور از کوچکترین حقوق انتخاباتی نیز برخوردار نیستند.
وی در ادامه به اتفاقات اخیر فرانسه هم اشاره کرد و افزود: در این راستا دولت فرانسه ۳ ماه وضعیت فوقالعاده در کشورش اعلام کرده و درصدد اصلاح قانون اساسی خود هستند.
آمریکاییها میخواهند از طریق توافق هستهای میزان نفوذ خود را ایران افزایش دهند
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه آمریکاییها میخواهند از طریق توافق هستهای میزان نفوذ خود را ایران افزایش دهند، اظهار داشت: در این راستا مقام معظم رهبری با نامهای که برای رئیسجمهور فرستادند راه نفوذ دشمنان را بستند.
حسینی در ادامه با تأکید بر اینکه اکنون دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند بهطور رودررو به اهداف خود برسند، عنوان کرد: به همین منظور میخواهند با صرف کمترین هزینه بیشترین بهره را از طریق نفوذ به دست آورند.
وی بابیان اینکه در دهه ۷۰ که بحث هجمه و شبیخون فرهنگی مطرح بود عدهای آن را جدی نمیگرفتند و میگفتند که این موضوعات توهم است، بیان داشت: اکنون نیز برخی وکیل مدافع کشورهای غربی شدهاند و حرفهای تند غربیها علیه ایران را منعکس نمیکنند تا همه فکر کنند که آمریکاییها خیرخواه و دلسوز مردم ایران هستند.
حسینی با اشاره به اینکه اکنون برخی در دانشگاهها اصل دیپلماسی علمی را برای حساسیتزایی مطرح میکنند، گفت: در این راستا هیئتهایی را به دانشگاهها میفرستند تا با القا کردن موضوع برقراری ارتباط با آمریکا بگویند ما دلسوز شما هستیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه مردم ایران میدانند که آمریکا و غرب همواره دشمن این کشور بوده و این موضوع در مراحل مختلف ثابتشده است.
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