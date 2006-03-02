آقاي البرادعي از حق مسلم ايران طبق قانون دفاع كنيد

دانش پژوهان دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در نامه اي به محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستار دفاع وي از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورها شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه با اشاره به امضا و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي در سالهاي اخير توسط ايران تاكيد شده است : تحقيقات پيرامون دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي به منظور پيشبرد علوم حق مسلم تمام كشورها از جمله ايران است.



دانش پژوهان دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر همچنين در اين نامه با اشاره به نظارت كامل آژانس بر فعاليتهاي تحقيقاتي هسته اي جمهوري اسلامي ايران خطاب به البرادعي آورده اند : انتظار مي رود حضرتعالي و مسئولان آژانس بين المللي انرژي اتمي از حق مسلم جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي دفاع نماييد تا در پيشبرد علوم و تكنولوژي در جهان و كشور ما قدمهاي مثبتي برداشته شود.

