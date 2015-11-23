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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

«باتلاق وان» در مرحله تدوین/ مهاجرت ایرانیان مستند شد

«باتلاق وان» در مرحله تدوین/ مهاجرت ایرانیان مستند شد

جواد نوروزبیگی درباره مستند داستانی «باتلاق وان» که به مهاجرت های غیرقانونی ایرانی ها به خارج از کشور می پردازد سخن گفت و اعلام کرد که این اثر اکنون در مرحله تدوین قرار دارد.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما و تلویزیون درباره همکاری با شبکه مستند سیما و تولید مستند «باتلاق وان» به خبرنگار مهر گفت: مهاجرت های غیرقانونی موضوع اصلی مستند داستانی بلند «باتلاق وان» است. این اثر به خطراتی می پردازد که مهاجران برای خروج از کشور به جان می خرند.

وی افزود: مستند داستانی «باتلاق وان» به هموطنانی می پردازد که به صورت غیرقانونی از مرز شمال غربی کشور رد می شوند تا به ترکیه برسند و به سختی هایی می پردازد که برای مهاجران پیش می آید.

تهیه کننده «باتلاق وان» در پایان تأکید کرد: ما اتفاقاتی را که برای این افراد رخ می دهد از ترکیه و در مسیر یونان در دریا روایت کرده ایم که تصویربرداری آن به پایان رسیده است و اکنون هم در مرحله تدوین قرار دارد.

«باتلاق وان» از تولیدات جدید شبکه مستند سیما به کارگردانی مهدی گلستانیان است که برای پخش از این شبکه مراحل پایانی تولید خود را پشت سر می گذراند.

کد مطلب 2976669
عطیه موذن

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