اکران تنها یک فیلم در گروه آزاد تصویب شد/ ثبت دو قرارداد

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اعلام این خبر درباره تازه ترین تصمیم های این شورا به خبرنگار مهر گفت: پیرو جلسه حضوری با مسعود جعفری جوزانی تهیه کننده فیلم «حکایت عاشقی» در تازه ترین جلسه شورا صنفی نمایش، تصمیم گرفته شد این فیلم از روز چهارشنبه ۴ آذرماه اکران شود اما به این دلیل که پخش کننده فیلم آمادگی لازم برای اکران این را نداشت مقرر شد تا روز شنبه هفتم همین ماه تاریخ اکران را اعلام کند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل تراکم و تعدد فیلم در چرخه اکران، شورای صنفی نمایش تصویب کرد تا پایان سال ۱۳۹۴ در گروه سینمایی آزاد تنها یک فیلم به صورت ماهانه اکران شود.

فرجی در پایان یادآور شد: همچنین فیلم «آدم باش» به کارگردانی مجید جوانمرد پس از فیلم «جامه دران» در گروه سینمایی زندگی روی پرده می رود و فیلم «کوچه بی نام» ساخته هاتف علیمردانی نیز پس از فیلم «شیف شب» در گروه سینمایی آزادی اکران می شود.