ظرفيت سوآپ نفت خزر از ايران به 500 هزار بشكه افزايش مي يابد

اسدالله صالحي فروز درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درباره آخرين وضعيت سوآپ نفت كشورهاي حاشيه خزر از ايران گفت : ظرفيت خطوط لوله سوآپ نفت كشورهاي حاشيه خزر از ايران به 500 هزار بشكه افزايش مي يابد .

وي گفت : ميزان سوآپ نفت خزر از ايران با تغييرات ونوسانات قيمت نفت به طور مداوم تغيير مي كند به گونه اي كه اين رقم از 70 هزار بشكه به 114 هزار بشكه رسيد .

صالحي فروز گفت : با رشد قيمت نفت دوباره كشورهاي طرف قرارداد ايران اين ميزان انتقال گاز را كاهش داده اند به گونه اي كه براساس آخرين آمار ميزان سواپ نفت خزر از ايران به 100 هزار بشكه رسيده است .

وي افزود : نفت خام كشورهاي حاشيه درياي خزر ، توسط كشتي‌هاي 5 هزار تني به بندرنكا وارد و از آنجا توسط خطوط لوله به پالايشگاه‌هاي تهران وتبريز فرستاده مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ميزان سوآپ نفت درياي خزر يا طرح كراس كه يكي از طرح‌هاي سودآور در كشور معرفي شده است با هزينه اي معادل 206 ميليون دلار در كشور اجرا شده، به گونه اي كه مسئولان وزارت نفت بارها تاكيد كردند كه ميزان صادرات نفت از اين طريق دركوتاه مدت به 370 هزار بشكه مي رسد ، اين درحالي است كه امروزه تحولات بازار نفت از سويي و سياسي شدن اين طرح باعث شده كه اين پروژه با تمام ظرفيت خود كار نكند .

اين گزارش اضافه مي كند كه وزارت نفت در زمان افتتاح اين طرح برنامه ريزي افزايش مداوم ظرفيت اين خط لوله را كرده است.

