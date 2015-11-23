روحانیت محور روشنگری جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین كریمی اول، ظهر دوشنبه، در در همایش پرچمداران بصیرت با گرامی داشت هفته بسیج اظهار کرد: در هر جامعه ای موثرترین قشر آن جامعه نخبگان، دانشمندان و فرهنگیان آن جامعه هستند كه اگر به وظیفه خود به درستی عمل كنند آن جامعه را به مقصد می رسانند.

كریمی اول به ویژگی های مكتب روح الله پرداخت و اذعان کرد: قیام امام (ره) احیای دین خدا بوده است و در این مسیر امام (ره) تمام تلاش خود صرف كرد.

جانشین سپاه نینوا گلستان استكبار ستیزی، حمایت از مظلومین عالم، قاطعیت در عمل و ساده زیستی را از ویژگی های مكتب روح الله معرفی كرد و افزود: امام فقط متعلق به ایران نیست بلكه متعلق به دنیای اسلام است كه موجب عزت اسلام و مسلمین در دنیا شده است.

كریمی اول تصریح كرد: روحانیت محور روشن فكری در جامعه است و بصیرت توسط شاخصین به مردم داده می شود و در راس شاخصین جامعه ما روحانیون بزرگوار هستند.

جانشین سپاه نینوا گلستان در ادامه با اشاره به سه راهبرد دشمن در خصوص مقابله با ایران افزود: حمله نظامی، تحریم اقتصادی و مذاكره از راهبرد های دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: تمام تحلیلگران و سیاستمداران دنیای غرب به این نتیجه رسیدند كه با حمله نظامی و تحریم اقتصادی راه به جایی نمی برند و هر دو تهدید برای ایران تبدیل به فرصت شده است.

كریمی اول تصریح كرد: دشمن به این نتیجه رسید كه از طریق مذاكره و اعمال نفوذ به خواسته هایش برسد كه با هدایت های مقام معظم رهبری و هوشیاری تیم مذاكره كننده در این عرصه هم دشمن نا امید شد.

وی ادامه داد: دشمن لیستی را تهیه كرده بود تا در تمام زمینه ها با ایران به مذاكره بنشیند؛ اما مقام معظم رهبری دستور دادند فقط در خصوص مسایل هسته ای باید مذاكره شود كه در واقع این دستور توطئه آمریكایی ها را خنثی كرد.

وی با بیان این مطلب كه دشمنی ها هیچ وقت تمام نمی شود تصریح كرد: آمریكا و كشورهای استكباری جز به از بین رفتن انقلاب قانع نمی شود؛ اما شیوه اش را برای مقابله با انقلاب عوض كرده است و امروز می خواهد از راه نفوذ مارا از پای در بیاورد كه مقام معظم رهبری هشدارهای لازم را در این خصوص دادند.