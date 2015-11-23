درخواست کمیته داوران برای افزایش حقوق و برخورد با توهین کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به مشکلات بوجود آمده در مورد امر داوری در مسابقات لیگ کشوری و با عنایت به برگزاری جلسات متعدد با پیشکسوتان داوری و مدیران باشگاه‌ها، جهت برون رفت از این مشکلات تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- طرح استعدادیابی در ۸ منطقه از کشور که به دلیل عدم تخصیص بودجه اجرایی نشده بود نیاز به تامین بودجه توسط مسئولان دارد که درخواست می‌شود در اسرع وقت بودجه مورد نیاز در اختیار کمیته داوران قرار گیرد.

۲- مقرر شد تا زمان تخصیص بودجه جهت استعدادیابی کمافی السابق از طریق ناظران اعزامی به مسابقات مجتمع نسبت به شناسایی داروان مستعد اقدام شود.

۳- از کمیته انضباطی فدراسیون درخواست می‌شود که موارد ذکر شده در گزارشات داوری در مورد مسائل انضباطی بازیکنان، مربیان، مسئولان و تماشاگران را در زمان کوتاه‌تری و با جدیت بیشتری بررسی و اعلام رای کند.

۴ - دپارتمان داوری نسبت به بررسی گزارش ناظران داوری و ارائه بازخود به داوران با دقت بیشتر عمل کند.

۵- مقرر شد که در کلاس‌ها درجه ۳ داوری فقط به افرادی اجازه ثبت نام داده شود که در یکی از رده‌های مسابقات شهرستان یا استان خود سابقه بازی داشته باشد.

۶- از فدراسیون فوتبال درخواست می‌شود بودجه‌ای مناسب جهت توسعه آموزشی داوری در اختیار داوران قرار دهد.

۷- مقرر شد در صورت تامین بودجه توسط مسئولان از مدرسان اروپایی و تراز اول دنیا جهت آموزش داوران استفاده شود.

۸- از فدراسیون فوتبال درخواست می‌شود نسبت به تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز داوران اقدام کند.

۹- با توجه به پایین بودن حق الزحمه داوران، پیشنهاد می‌شود که مسئولان در مورد افزایش دستمزد داوران بودجه مورد نیاز را تامین کند.

۱۰- از کمیته انضباطی درخواست می‌شود نسبت به افرادی که علیه داوران مصاحبه‌های توهین آمیز انجام می‌دهند، برخورد قاطع‌تر داشته باشد.

۱۱- پیشنهاد می‌شود فدراسیون فوتبال داوران ممتاز کشور را که در میادین بین‌المللی درخشش چشمگیر دارند را به نحو مقتضی تشویق کند.

۱۲- مقرر شد تعداد داوران و کمک داوران قضاوت کننده در لیگ برتر در یک پروسه زمانی مشخص (نیم فصل) براساس عملکرد و نمرات نظارت و ارزیابی کمیته داوران تقلیل یابد.

۱۳- تعدادی داور به عنوان داور ذخیره به کلاس نیم فصل دوم دعوت شوند و در مسابقات لیگ برتر به عنوان داور چهارم از آنان استفاده شود.

۱۴- کلاس توجیهی برای ناظران داوری برگزار شود و پس از ارزیابی رتبه بندی شوند و براساس رتبه در لیگ های مختلف از آنان استفاده شود.

۱۵- به دبیرکل فدراسیون پیشنهاد می‌شود جلسه با حضور اعضای کمیته داوران و سرپرستان سرمربیان تیم‌های لیگ برتر برگزار و با آنها تبادل نظر کند.

۱۶- در نیم فصل مسابقات آمادگی جسمانی و تست پزشکی از داوران به عمل آید.

۱۷- دپارتمان داوری نظارت ویژه‌ای روی کلاس‌های داوری و صدور کارت های صادر شده توسط هیات استانها داشته باشند و با تخلفات احتمالی برخورد کند.

۱۸- دپارتمان داوری فهرست داوران و کمک داوران را همراه با عملکرد آنان تا پایان نیم فصل اول به کمیته داوران تحویل دهد که کمیته نسبت به تعدیل آنان اقدام شود.

۱۹- تمامی افرادی که به سمینارهای مختلف خارج از کشور اعزام می‌شوند، پس از بازگشت گزارش سمینار و همچنین موارد در اختیار قرار داده شده را به کمیته داوران تحویل دهند.

۲۰- در رابطه با مشکلات بوجود آمده در خصوص ایاب و ذهاب داوران و ناظران مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود که دبیرکل فدراسیون نسبت به برطرف کردن این مشکل دستورات لازم را صادر کند.

۲۱- مقرر شد در اسرع وقت موضوعات مختلف مربوط به داوری به منظور آسیب شناسی مشکلات موجود و کاهش هيجانات ناشی از داوری‌ها به کميته رسانه فدراسیون فوتبال ارجاع شود تا در اين خصوص سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

۲۲- مقرر شد به منظور بررسی آخرین وضعيت و شرایط داوری کشور نشست‌های تخصصی با حضور پيشکسوتان و کارشناسان این عرصه برگزار شود.