فشار آسیا روی مدعیان لیگ برتر/ فرصت قهرمانی دراختیار پرسپولیس

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: دیدارهای هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر در شرایطی روز یکشنبه برگزار خواهد شد که هنوز وضعیت حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و زمان دقیق برگزاری مسابقات آنها مشخص نیست.

با این حال چهار نماینده ایران در این مسابقات - اگر نفت بتواند الجیش را شکست دهد و به مرحله گروهی صعود کند - باید علاوه بر شرکت در هفته های پایان لیگ که روزهای سرنوشت سازی نیز خواهد بود، در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان بروند.

برانکو ایوانکوویچ که تیمش هفته های ابتدایی لیگ برتر را با وضعیت بحرانی شروع کرد و حتی در انتهای جدول هم قرار گرفت، از همان روزها اعلام کرد تیمش به سوی قهرمانی حرکت می کند. حالا که هفته نوزدهم رسیده است پرسپولیس موقعیت خوبی در جمع بالانشینان جدول دارد.

پرسپولیس در شرایطی میان بالانشینان ایستاده است که چند رقیب اصلی این تیم برای قهرمانی از هفته های بعد باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان بروند. این در حالی است که پرسپولیس از جام حذفی کنار رفته و در جام باشگاه های آسیا هم شرکت نخواهد کرد. به این ترتیب از ذوب آهن، سپاهان، تراکتورسازی و استقلال (که به فینال جام حذفی رسیده است) تمرکز بیشتر و خستگی کمتری خواهد داشت.

کار ذوب‌آهن و سپاهان البته از استقلال هم سخت تراست چون آنها دیدارهای آسیا را در پیش دارند که بسیار نفس گیر، خسته کننده و فرسایشی خواهد بود و فشار زیادی بر تیم ها وارد می‌آورد و به این ترتیب پرسپولیس روند ساده‌تری نسبت به دیگر تیم ها دارد و پس از آن هم استقلال چنین وضعیتی دارد را که با صعود به فینال جام حذفی انرژی کمتری نسبت به تیم های دیگر خواهد گذاشت.

البته هنوز زمان برگزاری مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص نیست اما طبیعتا این مسابقات چه به میزبانی ایران و چه به میزبانی کشور ثالث برگزار خواهد شد. اگر مسابقات در کشور ثالثی برگزار شود کار نمایندگان ایران سخت تر خواهد بود و رفت و برگشت به خارج از کشور دوبار صورت می گیرد و این مشکلات آنها را بیشتر خواهد کرد.