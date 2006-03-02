اصفهان ميزبان مرحله نهايي مسابقات بدمينتون بانوان كشور

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم بدمينتون بانوان فولاد مباركه سپاهان كه در دور رفت مسابقات باشگاههاي كشورعنوان قهرماني را بدست آورده بود، ميزباني دورنهايي اين مسابقات را پذيرا شده است . دراين مرحله تيمهاي دانشگاه آزاد تهران ، سايپا تهران، مرصاد فارس، نرجس فارس، بنادر كشتيراني تهران، هيئت بدمينتون تهران و تربيت بدني قم حضور دارند كه رقابتهاي خود را از روز شنبه 13 اسفند ماه به مدت چهار روز در تالار بدمينتون كلوپ شهيد سجادي اصفهان برگزارخواهند كرد تا تكليف تيم قهرمان را مشخص كنند .

گفتني است بانوان فولاد مباركه سپاهان براي چهارسال پياپي قهرمان مسابقات بدمينتون باشگاههاي كشورشده اند.