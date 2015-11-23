نگران آینده هستیم/ چرا اسدی لغو محرومیت صادقی را ابلاغ نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: اینکه بازی با استقلال اهواز به پایان رسیده است، باعث نمی‌شود نسبت به اتفاقی که روی داد بی‌تفاوت باشیم چون ممکن است آنچه روی داد در آینده باعث بروز مشکلات جدی شود. برای این بازی مدیریت باشگاه پرسپولیس اقدام به موقع و بدون نقص داشت تا کارت قرمز نادرست ایمان صادقی پاک شود. کمیته داوران و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم همکاری لازم را انجام دادند و همه چیز تمام شده به نظر می‌رسید و حال برای ما سوال است که چرا این حکم توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال ابلاغ نشده است؟

وی ادامه داد: فوتبال است و هزار و یک حادثه. در این فصل اتفاقات غیر منتظره زیادی برای ما روی داد. سوال ما این است که اگر حادثه‌ای برای سوشا مکانی روی می‌داد، چرا پرسپولیس نباید به دروازه‌بان دوم خود دسترسی پیدا می‌کرد؟! ما انتظار هیچ لطفی را نداشتیم. قرار نبود صادقی بخشیده شود. در بازی با ذوب آهن یک اشتباهی روی داد. پرسپولیس برای اشتباه دیگری تاوان سنگینی پس داد که جبران نشد، یعنی قابل جبران نبود و درخواست ما جلوگیری از خسارت بیشتر بود. همین حالا کسی نمی‌داند در آمار بازی‌ها باید صادقی را در آن بازی محروم تلقی کند یا نه؟

خوردبین خاطرنشان کرد: متاسفانه حالا که بازی تمام شده است، در ارتباط با دلایل عدم ابلاغ این رأی مطالبی را می‌شنویم و می‌خوانیم که باعث تعجب و تأسف است. من شخصا از کمیته داوران شنیدم در پاسخ به استعلام کمیته انضباطی واقعیت را مبنی بر محرز بودن اشتباه تیم داوری اعلام کرده است و از آقایان حسن‌زاده و عبداللهی، رئیس و دبیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر پیگیری و اقدامشان تشکر می‌کنم، چون با توجه به نظر کمیته داوران، رأی به لغو کارت قرمز و محرومیت دروازه‌بان ما داده بودند و حالا سوال ما این است که چرا با وجود همه این اتفاقات، آقای اسدی در ادامه این روال قانونی، نامه را ابلاغ نکرده‌اند. چه عاملی مانع امضاء و ابلاغ شد. فکر می‌کنم این حق طبیعی ما باشد که جواب این سوال را بدانیم.

سرپرست سرخپوشان تصریح کرد: بازی با استقلال اهواز گذشت، ما نگران هستیم که چنین مسائلی در آینده هم روی دهد و در آن زمان برای ما مشکلات جدی ایجاد شود. به خاطر همین است که از دبیر کل فدراسیون فوتبال پاسخ سوالمان را می‌خواهیم و همچنین انتظار داریم فدراسیون فوتبال با بررسی دقیق این موضوع اشکال کار را پیدا کرده و برای آینده از تکرار آن جلوگیری کند و پاسخ ما را هم بدهند که چه اتفاقی روی داد.

خوردبین ادامه داد: در روزهای اخیر در این باره مطالب عجیبی شنیدیم و خواندیم. مثلا اینکه خبرگزاری‌ها نوشته‌اند فردی رفته و نامه آقای اصفهانیان (رئیس کمیته داوران) مبنی بر اشتباه بودن کارت قرمز را از پرونده بیرون کشیده و پاره کرده است. اگر این مساله صحت داشته باشد، چه اعتمادی به آینده وجود دارد؟ چرا فدراسیون نسبت به این مساله واکنش نشان نمی‌دهد؟ حالا هم جالب است که می‌گویند این فرد با توجه به پیش شماره تلفن همراهش به یک شهر و جریان خاص می‌تواند ربط پیدا کند و قطعا فدراسیون بهتر از هر کسی می‌تواند صحت و سقم این مسائل را دنبال کند. من نمی‌گویم بلکه کارشناسان داوری گفته‌اند، یکی از دلایل افت داوری هم مشکلات بین کمیته داوران و دپارتمان داوری است، چرا ما در پرسپولیس باید بهای این مسائل را چه در زمین فوتبال و چه در دیگر موارد اینگونه بدهیم.

سرپرست پرسپولیس در ادامه گفت: بازیکنان با تمام وجود و تعصب کار می‌کنند. کادر فنی همه آنچه و حتی بیشتر از تمام کادر فنی‌های لیگ انجام می‌دهند را انجام می‌دهد. بهترین بازی‌ها را ارائه می‌کنیم. مدیریت باشگاه با انبوه مشکلاتی که دارد نمی‌گذارد ذهن تیم و هواداران با خیلی از موارد درگیر شود و در همین شرایط تلاش می‌کند تا با حل مشکلات تیم، آرامش وجود داشته باشد و اصلا منصفانه نیست که همه اینها به خاطر چنین مسائلی بر باد برود. امتیازات زیادی از ما گرفته شد و اکنون صدرنشین نباشیم از جام حذفی هم کنار رفتیم و گفته شد که اشتباه داوری بود. حرفی نیست، ولی این جریان آخر که تصمیم‌گیری در لحظه نبود تا اشتباه شود. خدا را شکر که باشگاه نیز همه اقدامات لازم و حتی بیش از آن را انجام داد تا از این نظر بحثی وجود نداشته باشد.

سرپرست پرسپولیس درباره شرایط تیم و البته هجمه‌ای که روی طارمی وجود دارد، تصریح کرد: روحیه و انگیزه تیم خیلی خوب است. برای همه بازیکنان جا افتاده است که نباید به کمتر از قهرمانی فکر کنند. اعتماد به نفس خوبی دارند و چون باور دارند که بهتر از بقیه بازی کرده‌اند به کمتر از پیروزی راضی نمی‌شوند و رفتن به صدر را حق خودشان و هواداران می‌دانند. بعد از بازی هم تمرین و ریکاوری خوبی داشتیم و فقط حیف شد که بعد از بازی با نفت با این شرایطی که داریم، دوباره بازی‌ها تعطیل می‌شود.

خوردبین در پایان گفت: در مورد طارمی هم من به نوبه خودم از او به خاطر گل سه امتیازی تشکر می‌کنم. بالاخره طارمی همین حالا بهترین گلزن و مهاجم فوتبال ایران است. نباید این را فراموش کنیم. البته این هم درست است که گل‌های زیادی نزد که این هم از کم دقتی و شاید خستگی او بود. باید بیشتر روی کارش تمرکز کند و کاملا مراقب خودش باشد. باید ایراد کارش را برطرف کند ولی در همین بازی برای ما گل سه امتیازی زد و همه تیم از او حمایت می‌کنند. در واقع خوشحالی من این است که بچه‌ها در این مواقع پشت یکدیگر قرار می‌گیرند و این اتفاق خیلی خوبی است.