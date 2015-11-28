به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند گفت: در تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان زندان‌ها در خصوص درصد بازگشت زندانيان به زندان‌ها، نرخ بازگشت زندانيان به زندان پس از آزادي ۱۹ درصد است كه اين ميزان براي زندانياني كه از آموزش هاي فني فني و حرفه اي برخوردار شده اند به ۳ درصد كاهش مي يابد.

معاون وزیر کار بر نقش کلیدی آموزش‌های فنی و حرفه ای در كاهش بازگشت مجدد زندانیان به جرم تأکید کرد و افزود: با اجراي تمهيداتي نظير روان درمانی، آموزش‌هاي فني و حرفه اي در زمان گذراندن دوران محكوميت، اعطاي وام برای اشتغال و ساير حمايت هاي پس از آزادي كاهش ارتكاب مجدد جرم در زندانيان پديد آمده كه آموزش‌هاي فني و حرفه اي در دستيابي به اين موفقيت نقش کلیدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفه ای ۴۷ هزار و ۶۸۵ نفر - دوره آموزش را در سال ۱۳۹۳ در زندان‌ها آموزش داده است، بیان داشت: در ۶ ماهه اول سال‌جاری، ۳۲ هزار و ۷۰۵ نفر - دوره آموزش ارائه شد كه از اين تعداد ۲۹ هزار و ۴۱۵ نفر مرد و ۳ هزار و ۲۹۰ نفر زن بوده اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: آموزش‌هاي فني و حرفه اي در سال‌های اخیر در بيش از ۲۰۰ زندان سطح كشور ارائه شده که در زندان‌هاي مذكور بيش از ۳۰۰ حرفه آموزشي آموزش داده شده اند.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: بيشترين فراواني آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده در زندان‌ها در ۵ حرفه آموزشي برقكار ساختمان درجه ۲، جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي درجه ۲، تعميركار اتومبيل‌هاي سواري بنزيني درجه ۲، معرق كار درجه ۲ و لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه ۲ است.