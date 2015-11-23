به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سخنگوی وزارت دفاع عراق از آغاز قریب الوقوع عملیات نظامی برای پاکسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مقام عراقی اعلام کرد عملیات نظامی برای آزادسازی شهر الرمادی واقع در استان الانبار که هم اکنون تحت محاصره ارتش و نیروهای مردمی است، به زودی آغاز می شود.

وی در این زمینه تصریح کرد: به منظور آغاز عملیات آزادسازی شهر الرمادی، نیروهای تازه نفس و تجهیزات نظامی پیشرفته به این شهر ارسال شده اند.

سخنگوی وزارت دفاع عراق در ادامه اظهار داشت: عملیات آزادسازی شهر الرمادی در استان الانبار، عملیاتی کیفی خواهد بود.

گفتنی است، شهر الرمادی در استان الانبار از چند ماه پیش به محاصره ارتش و نیروهای مردمی عراق درآمد، اما به دلیل وجود تعداد زیاد غیرنظامیان عراقی در آن، نیروهای عراقی از آغاز عملیات پاکسازی آن از لوث داعش خودداری کردند.