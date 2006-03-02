سپاهان قهرمان مسابقات هندبال جوانان كشور شد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين مسابقات از روز جمعه پنجم اسفند ماه با حضور 26 تيم از سراسر كشور در سالن هاي ورزشي كارگران و تجلي كرمان برگزارشد. در مرحله اول اين مسابقات جوانان فولاد مباركه سپاهان دراولين ديدار تيم مس كرمان را با نتيجه 32 بر 22 شكست دادند و در دومين ديدار با نتيجه 33 بر 24 از سد تيم جيروفت گذشتند . اين تيم در سومين مسابقه تيم خارك را با نتيجه 29 بر 13 از پيش روي برداشت تا بعنوان سرگروه به مرحله بعدي مسابقات راه يابد.

در دوربعد كه مسابقات بصورت تك حذفي برگزارشد سپاهاني ها با غلبه بر تيمهاي راه آهن اراك ، شهركرد و كازرون به فينال مسابقات راه يافتند. در روز پاياني اين مسابقات كه امروز در سالن تجلي شهركرمان برگزار شد ، ابتدا تيمهاي كازرون و شهرداري كرمان در ديدار رده بندي مقابل هم صف آرايي كردند كه اين ديدار با پيروزي تيم كرمان همراه شد . اما در ديدارفينال تيمهاي فولاد مباركه سپاهان و تربيت بدني بهبهان به مصاف هم رفتند كه اين ديداربا نتيجه 35 بر20 به سود سپاهاني ها خاتمه يافت تا جوانان اصفهاني جام قهرماني را بالاي سر ببرند.

نتايج بدست آمده توسط تيم بدون باخت جوانان فولاد مباركه سپاهان به شرح زير است:

فولاد مباركه سپاهان 32 - مس كرمان 22

فولاد مباركه سپاهان 33 - جيروفت 24

فولاد مباركه سپاهان 29 - خارك 13

فولاد مباركه سپاهان 31 - راه آهن اراك 16

فولاد مباركه سپاهان 26- شهركرد 14

فولاد مباركه سپاهان 29 - كازرون 17

فولاد مباركه سپاهان 35 - تربيت بدني بهبهان 20