دیدار نخست وزیر هند با همتای مالزیایی خود در کوالامپور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اندین تودی»، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند با «نجیب رزاق» همتای مالزیایی خود در «کوالامپور» دیدارو گفت و گو کرد.

در این دیدار دو طرف در راستای افزایش همکاری های دفاعی و اقتصادی و فرهنگی سه تفاهم نامه در بخش های مدیریتی، امنیت سایبری و تبادل فرهنگی به امضا رساندند.

علاوه بر این در این دیدار طرفین برافزایش همکاری ها ی مشترک برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند.

نجیب رزاق پس از این دیدار و در کنفرانس خبری مشترکی که نخست وزیران دو کشور داشتند بیان کرد: دو کشور برای فراهم کردن شرایط بهترجهت تبادل اطلاعات سری و مبارزه باتروریسم همکاری های خود را گسترده تر خواهند کرد.

مودی نیز دراین کنفراس از افزایش همکاری های دفاعی با مالزی به خصوص همکاری در تامین امنیت دریایی خبر داد.

لازم به ذکر است که هند عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا - آسه ان - نیست، با این وجود نخست وزیر این کشور در نشست سران این اتحادیه حضور یافت و دراین نشست بر ضرورت بهبود ارتباطات در منطقه به منظور افزایش روابط بین مردم تاکید کرد.

این اولین سفر نارندرا مودی به مالزی در سمت نخست وزیر است.