درس گفتارقرائت متون تخصّصی انگلیسی برای پژوهشگران مطالعاتی قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ، درس گفتار قرائت متون تخصّصی انگلیسی برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات قرآنی را برگزار می نماید.
تعریف دوره :
امروزه بسیاری از متون تخصّصی حوزهی مطالعات قرآنی، به زبان انگلیسی ترجمه شدهاند. پژوهشهای ارزندهای نیز در جهان معاصر، پیرامون قرآن و حدیث و دیگر متون اسلامی انجام میشود، که بهاقتضای علمیبودن در جهان معاصر، همگی به زبان انگلیسی چاپ و منتشر میشوند. متأسّفانه نبود مهارت لازم در خواندن و فهم اوّلیّهی این متون درمیان دانشجویان علوم قرآن و حدیث، هم مایهی ناآگاهی و بیبهرهماندن ایشان از چنین پژوهشهایی گردیدهاست. درسگفتار پیشنهادی، خواهد کوشید تا این خلأ را جبران نماید، و اهمّیّت کسب مهارت در این زمینه را به مخاطبان گوشزد کند.
محتوای دوره :
آشنایی اوّلیّهی مخاطبان با متن انتخابشده، توضیحی کوتاه پیرامون موضوع و نویسندهی آن، خواندن متن ازسوی مدرّس و شرکتکنندگان همراه با رفع اشکالات احتمالی، درک مطالب خواندهشده(بدون نیاز به ترجمهی کامل، که خودْ مهارت جداگانهای است)، بحث و بررسی و نقد درونمایهی متن خواندهشده و گفتگو پیرامون آن.
مدرس :
سیّد روحاله شفیعی
جامعه هدف و مخاطبان دوره :
دانشجویان، پژوهشگران، و علاقمندان به مطالعات قرآنی
مدت زمان دوره :
۳۰ ساعت
۱۵ جلسه ۲ ساعته
روز برگزاري : شنبه ها ،۱۰ الی ۱۲
آغاز دوره: شنبه ۲۸ آذر
به شركت كنندگان گواهينامه علمی و رسمی شركت در دوره آموزشي ارائه خواهد شد.
هزينه ثبت نام:
شهریه پیشنهادی: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
شهریه پیشنهادی جهت دانشجویان و اعضا انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی: ۶۰۰۰۰۰ ریال
شماره حساب: ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳
شماره کارت:۶۱۰۴۳۳۷۸۷۲۱۰۰۵۶۳
كد شناسه واريز: ۹۹۰۰۰۸۰۸۱۸۱
بانك ملت (شعبه سرچشمه كد۶۴۳۹۴) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علاقمندان با مراجعه به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگ ثبت نام را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز به مرکز آموزشهای کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه تحویل دهند و یا اسكن مدارك مذكور را به نشانی اینترنتی ارسال نمایند.
ارائه اصل فيش بانکی الزامي است لذا در صورت ارسال اینترنتی مدارک، اصل فیش را تا جلسه اول دوره نزد خود نگهدارید.
برای مشاوره و ثبت نام در دوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵ یا ۸۸۶۰۸۹۸۴ سرکار خانم عبدالهی تماس بگیرید.
نشانی ثبت نام و مكان برگزاري دوره : تهران - بزرگراه كردستان - نبش خيابان ۶۴ غربي - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
نشانی ثبت نام اینترنتی :
مركز آموزشهاي كاربردي و تخصصي آزاد پژوهشگاه
مدارک لازم جهت ثبت نام در دورههاي آموزشي :
- برگ تكميل شده ثبت نام
- اصل فيش بانکی
- كپي كارت ملي
- كپي گواهی عضویت در انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران و یا کارت دانشجویی برای استفاده از تخفيف
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