درس گفتارقرائت متون تخصّصی انگلیسی برای پژوهشگران مطالعاتی قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ، درس گفتار قرائت متون تخصّصی انگلیسی برای دانشجویان و پژوهشگران مطالعات قرآنی را برگزار می‌ نماید.

تعریف دوره :

امروزه بسیاری از متون تخصّصی حوزه­ی مطالعات قرآنی، به زبان انگلیسی ترجمه شده­اند. پژوهش­های ارزنده­ای نیز در جهان معاصر، پیرامون قرآن و حدیث و دیگر متون اسلامی انجام می­شود، که به­اقتضای علمی­بودن در جهان معاصر، همگی به زبان انگلیسی چاپ و منتشر می­شوند. متأسّفانه نبود مهارت لازم در خواندن و فهم اوّلیّه­ی این متون درمیان دانشجویان علوم قرآن و حدیث، هم مایه­ی ناآگاهی و بی­بهره­ماندن ایشان از چنین پژوهش­هایی گردیده­است. درس­گفتار پیشنهادی، خواهد کوشید تا این خلأ را جبران نماید، و اهمّیّت کسب مهارت در این زمینه را به مخاطبان گوشزد کند.

محتوای دوره :

آشنایی اوّلیّه­ی مخاطبان با متن انتخاب­شده، توضیحی کوتاه پیرامون موضوع و نویسنده­ی آن، خواندن متن ازسوی مدرّس و شرکت­کنندگان همراه با رفع اشکالات احتمالی، درک مطالب خوانده­شده(بدون نیاز به ترجمه­ی کامل، که خودْ مهارت جداگانه­ای است)، بحث و بررسی و نقد درونمایه­ی متن خوانده­شده و گفتگو پیرامون آن.

مدرس :

سیّد روح­اله شفیعی

جامعه هدف و مخاطبان دوره :

دانشجویان، پژوهشگران، و علاقمندان به مطالعات قرآنی

مدت زمان دوره :

۳۰ ساعت

۱۵ جلسه ۲ ساعته

روز برگزاري : شنبه ها ،۱۰ الی ۱۲

آغاز دوره: شنبه ۲۸ آذر

به شركت كنندگان گواهي­نامه علمی و رسمی شركت در دوره آموزشي ارائه خواهد شد.

هزينه ثبت نام:

شهریه پیشنهادی: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

شهریه پیشنهادی جهت دانشجویان و اعضا انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی: ۶۰۰۰۰۰ ریال

شماره حساب: ۵۱۰۹۷۸۹۲۱۳

شماره کارت:۶۱۰۴۳۳۷۸۷۲۱۰۰۵۶۳

كد شناسه واريز: ۹۹۰۰۰۸۰۸۱۸۱

بانك ملت (شعبه سرچشمه كد۶۴۳۹۴) به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علاقمندان با مراجعه به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگ ثبت نام را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز به مرکز آموزش­های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه تحویل دهند و یا اسكن مدارك مذكور را به نشانی اینترنتی ارسال نمایند.

ارائه اصل فيش بانکی الزامي است لذا در صورت ارسال اینترنتی مدارک، اصل فیش را تا جلسه اول دوره نزد خود نگهدارید.

برای مشاوره و ثبت نام در دوره، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن ۸۸۶۲۴۴۸۵ یا ۸۸۶۰۸۹۸۴ سرکار خانم عبدالهی تماس بگیرید.

نشانی ثبت نام و مكان برگزاري دوره : تهران - بزرگراه كردستان - نبش خيابان ۶۴ غربي - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نشانی ثبت نام اینترنتی :

workshop.ihcs@gmail.com

مركز آموزش‌هاي كاربردي و تخصصي آزاد پژوهشگاه

مدارک لازم جهت ثبت نام در دوره‌هاي آموزشي :