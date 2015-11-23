فرمانده نیروی انتظامی کشور از مرز مهران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر،سردار حسین اشتری عصر دوشنبه در ر اس هیئتی به‌منظور بررسی و بازدید از نحوه خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) در مرز مهران، وارد استان ایلام شد.

وی با حضور در مرز مهران از نحوه خدمات‌رسانی به زائران اربعین بازدید کرد.

بنابر اعلام فرماندهی انتظامی استان ایلام، هدف از سفر سردار اشتری سنجش میزان آمادگی یگانهای انتظامی استان در برقراری امنیت زوار اربعین حسینی است.

مرز بین المللی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی استان ایلام، کانون اصلی و مهم تردد زائران سوگوار حسینی به عتبات عالیات است که سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشور عراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان در اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.