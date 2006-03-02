  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۳

درواكنش به توافق بوش و سينگ عنوان شد:

تاكيد چين به همكاريهاي هسته اي هند و آمريكا بر اساس NPT

چين در واكنش به همكاري هسته اي آمريكا و هند اعلام كرد كه اين توافق بايد بر اساس مقررات رژيم منع تكثير سلاح هاي هسته اي باشد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه از پكن،"كين گانگ" سخنگوي وزارت خارجه چين گفت : " همكاري بايد هماهنگ با نيازها و شروط رژيم منع تكثير سلاح هاي هسته اي بين المللي و تعهدات پذيرفته شده از سوي تمام كشورها باشد".

اظهارات اين مقام چيني در واكنش به توافقي صورت مي گيرد كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا و مانموهان سينگ نخست وزير هند امروز در زمينه هسته اي صورت دادند كه تحليلگران آن را بستر و زمينه اي براي همكاري هاي جديد استراتژيك دو جانبه تلقي مي كنند.

همچنين ديداراخير بوش ازهند نيز در رابطه با توافقي است كه در ماه جولاي گذشته درهنگام سفر سينگ به واشنگتن صورت گرفت و در آن زمان بوش  به وي قول داد تا در زمينه تكنولوژي هسته اي صلح آميز به هند كمك كند.

كين گانگ اظهارداشت كه كشورش درخصوص همكاري هاي دوجانبه هند وآمريكا موضع روشني دارد وتاكيد دارد كه اين همكاري  بايد براي تلاش هاي منع تكثير جهاني سودمند باشد.

به گفته اين مقام چيني"جامعه بين الملل اكنون به سختي درتلاش است تا اختيارات و كارايي رژيم منع تكثير سلاح هسته اي را تقويت كند".

وي همچنين تاكيد نمود : "چين اميدوار به همكاري در بين كشورها در خصوص استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است كه اين همكاري تلاشها را تسهيل خواهد كرد".

کد خبر 297680

