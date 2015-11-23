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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

واکنش جالب وزارت صنعت به شایعه استعفای نعمت زاده

واکنش جالب وزارت صنعت به شایعه استعفای نعمت زاده

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت به شایعه استعفای محمدرضا نعمت زاده واکنش جالبی نشان داد و اعلام کرد: «نعمت‌‌زاده با ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده‌ است نه با دولت و خدمت‌گذاری.»

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شایعات مطرح شده درباره استعفای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش جالبی نشان داد.

در بخشی از این توضیحات آمده است: هرگز مهندس نعمت‌زاده به عنوان یکی از مفاخر صنعتی کشور، از کسی خداحافظی نکرده است. دولت خانه امن او برای استمرار تلاش و کارآفرینی است و واژه استعفا در ذهن خلاق و جان ‌بیدار وزیر صنعت جایگاهی ندارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پشتکار، صبر، خلاقیت، امیدواری، انگیزه و توجه به منافع ملی را چند ویژگی وزیر صنعت دانسته و تصریح کرده است: البته نعمت‌‌زاده با ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده‌است نه با دولت و خدمت‌گذاری. برهمین اساس، همچنان وزیر صنعت عضو فعال، اثرگذار و همراه صدیق دولت یازدهم است.

 

کد مطلب 2976832

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