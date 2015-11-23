واکنش جالب وزارت صنعت به شایعه استعفای نعمت زاده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شایعات مطرح شده درباره استعفای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش جالبی نشان داد.

در بخشی از این توضیحات آمده است: هرگز مهندس نعمت‌زاده به عنوان یکی از مفاخر صنعتی کشور، از کسی خداحافظی نکرده است. دولت خانه امن او برای استمرار تلاش و کارآفرینی است و واژه استعفا در ذهن خلاق و جان ‌بیدار وزیر صنعت جایگاهی ندارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پشتکار، صبر، خلاقیت، امیدواری، انگیزه و توجه به منافع ملی را چند ویژگی وزیر صنعت دانسته و تصریح کرده است: البته نعمت‌‌زاده با ریا، دروغ، تنبلی و شایعه خداحافظی کرده‌است نه با دولت و خدمت‌گذاری. برهمین اساس، همچنان وزیر صنعت عضو فعال، اثرگذار و همراه صدیق دولت یازدهم است.