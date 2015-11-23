فرزندکمتر زندگی چالش زا را به همراه داشته است/لزوم رشد نرخ موالید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسحاقی بعدازظهر دوشنبه در همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در یاسوج افزود: فرزند آوری امری طبیعی است و سبب بقای نسل و به وجود آمدن آینده ای روشن برای جامعه می شود.

وی تصریح کرد: همچنان که یک فرد می تواند عقیم شود یک جامعه و طایفه نیز می تواند عقیم شود و دور از انتظار نیست که به زودی در برخی استان ها شاهد از بین رفتن نسل بعضی از ایل ها و طوایف باشیم.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نرخ رشد ۱.۳درصدی جمعیت در سال های گذشته گفت: این امر به دلیل افزایش جمعیتی است که در گذشته داشتیم و پیامد سیاست های جمعیتی به طور مستقیم نیست.

وی افزود: در سال ۱۳۹۰ آمار رسمی که برای نرخ باروری کشور اعلام شد ۱.۷ تا ۱.۸بود و در حال حاضر برخی از گزارش ها حاکی از افزایش این نرخ بوده که کماکان زیر حد جایگزینی هستیم و باید تلاش شود تا به نرخ بالاتر از این حد برسیم.

اسحاقی بیان کرد: برای کشور ما بعضی از محاسبات بیانگر این است که نرخ جایگزینی باید ۲.۵فرض شود تا بتوانیم برخی از چالش ها و مخاطرات جمعیتی را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه خطر کاهش شاخص های جمعیتی از جمله نرخ باروری در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، گفت: میزان ازدواج ها در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به یک دهه قبل رشد چندانی نداشته است و حتی کاهش نیز داشته و همچنین طلاق رشد ۳ برابری داشته است.

اسحاقی افزود: بخش مهمی از کسانی که طلاق می گیرند در ۵ سال اول زندگی یعنی زمانی که زنان زیر ۳۰ سال و مردان زیر ۳۵ سال هستند رخ می دهد که این سنین، سن باروری هستند.

وی از رسانه ها خواست با تشریح پیامدهای کم فرزندی، تک فرزندی یا بی فرزندی برای فرد و خانواده و جامعه نگرش افراد را در این زمینه تغییر دهند.