اتحادسیاسی علیه کوربین/وقتی رهبرحزب کارگر تهدید امنیت ملی می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، موضع گیری های خاص و قاطعانه «جرمی کوربین» در مخالفت با جنگ عراق و همچنین مخالفت فعلی وی با عملیات نظامی در سوریه سبب شده است تا مذاکراتی میان برخی سران و اعضای دو حزب مخالف محافظه کار و کارگر بر سر شیوه تقابل با وی صورت گیرد.

چنانچه منابع آگاه در این خصوص اعلام کرده اند؛ «دیوید کامرون» به شدت نگران تاثیرگذاری مواضع جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بر روی افکار عمومی انگلیس است. همین نگرانی سبب شده تا نخست وزیر انگلیس با مشورت مشاوران سیاسی و امنیتی خود تصمیم بگیرد مذاکراتی را با «تونی بلر» نخست وزیر اسبق این کشور و اعضای وابسته به او در حزب کارگر صورت دهد.

این مذاکرات با هدف مهار کوربین و جلوگیری از تاثیرگذاری مواضع وی در نزد افکار عمومی انگلیس و در نهایت، کنار گذاشتن وی از رهبری حزب کارگر صورت گرفته است.

از سویی؛ «هیلاری بن» و «تام واتسون» از اعضای ارشد حزب کارگر و از جمله مخالفان جرمی کوربین در داخل این حزب سعی داشتند وی را برای موافقت با بمباران سوریه تحت فشار قرار دهند اما در نهایت موفق به این اقدام نشدند.

جرمی کوربین در تازه ترین موضع گیری خود تاکید کرده است که راهکار سیاسی در سوریه از طریق مذاکره را بر راهکار نظامی ترجیح می دهد.

لازم به ذکر است که از ابتدای حضور کوربین در مسند رهبری حزب کارگر، تونی بلر نخست وزیر اسبق و دیوید کامرون نخست وزیر کنونی انگلیس هر دو نسبت به حضور وی در راس این حزب وحشت زده هستند. همچنین نهادهای امنیتی داخلی انگلیس نیز وجود کوربین در مسند رهبری حزب کارگر را مترادف با تهدیدی برای امنیت ملی این کشور ارزیابی کرده اند.

بر این اساس پیش بینی می شود که؛ تلاش مشترک تونی بلر و دیوید کامرون برای حذف جرمی کوربین از رهبری حزب کارگر، خود را در موارد متعددی در آینده نشان داده و محمل درگیری های سیاسی جدی در صحنه داخلی انگلیس شود.