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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

/گزارش مهر از كوالالامپور/ در ديدار وزيران تعاون دو كشور اعلام شد:

علاقمندي مالزي براي توسعه همكاري با ايران در بخش تعاون

علاقمندي مالزي براي توسعه همكاري با ايران در بخش تعاون

دكتر محمد ناظمي وزير تعاون كشورمان كه به همراه رئيس جمهوري به كشور مالزي سفر كرده است، با "محمد خالد نورالديني" وزير كار آفريني و توسعه تعاون مالزي ديدار و درباره توسعه همكاري‌هاي دو كشور در بخش تعاون مذاكره كرد.


به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، محمد ناظمي در اين ديدار با اشاره به حمايت‌هاي مسوولان عالي‌رتبه نظام جمهوري اسلامي ايران از بخش تعاون گفت: ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي در برنامه چهارم توسعه، جلب مشاركت مردمي، توسعه بخش غيردولتي و همچنين جلوگيري از تكثر ثروت در دست افراد مختلف از جمله ضرورت‌هاي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي كشورمان است.

وي ضمن اشاره  به اين مطلب كه ايران مي‌تواند در انتقال دانش و تجربه با وزارت توسعه و كارآفريني مالزي همكاري داشته باشد گفت: دو طرف در اولين فرصت  بايد موارد همكاري‌هاي مشترك خود را به يكديگر معرفي و پس از تعيين موضوعات  مورد علاقه في‌مابين و تشريك مساعي، از تجربيات و دانش خود در جهت توسعه بخش تعاون يكديگر بهره‌مند گردند.

در اين ديدار همچنين خالد محمد نورالديني ضمن تشريح نقش تعاوني‌ها در توسعه اقتصادي مالزي گفت: بخش تعاون مالزي در تجارت، بانكداري، كشاورزي و مسكن نقش بسيار بالايي در اقتصاد ملي داشته است و در حال حاضر براي اينكه در رشته‌هاي اقتصادي با تكنولوژي نوين سهم داشته باشد، كارآفريني‌هاي قابل توجهي در اين كشور صورت گرفته است.

در پايان اين ديدار  وزير تعاون كشورمان از وزير توسعه تعاون و كارآفريني مالزي براي ديدار از كشورمان دعوت كرد كه خالد نورالديني با پذيرش اين دعوت گفت: سال آينده به تهران خواهد آمد.

گفتني است تفاهم‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي،اجتماعي، پژوهشي و آموزشي دو كشور در بخش تعاون امروز پنج شنبه به امضا مي‌رسد.

کد مطلب 297690

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