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۲ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۱۰

تداوم قعرنشینی نمایندگان فوتبال همدان؛

پاس در مازندران زمین‌گیر شد/زور «الوند» به «فولاد» نرسید

پاس در مازندران زمین‌گیر شد/زور «الوند» به «فولاد» نرسید

همدان- امروز نمایندگان فوتبال همدان در لیگ دسته اول و دوم به میدان رفتند که تیم فوتبال پاس در مازندران تن به شکست داد و الوند در همدان برابر حریف اهوازی خود متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان امروز میهمان تیم مدعی «خونه به خونه» مازندران بود که با تک‌گل علیرضا نظیف کار در دقیقه ۷۳ برابر حریف مازنی خود تن به شکست داد.

پاسی‌ها با این شکست ۱۲ امتیازی ماندند و به انتهای جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال سقوط کردند تا حال و احوال قهرمان آسیا تلخ‌تر از پیش شود که به‌طور قطع با ادامه این روند نتیجه‌گیری، پاس یکی از کاندیدای جدی سقوط به لیگ دسته دوم خواهد بود.

همچنین امروز تیم وحدت الوند همدان در یک دیدار خانگی در ورزشگاه حاجی بابایی شهر مریانج به مصاف تیم فوتبال فولاد ب اهواز رفت که درنهایت با نتیجه ۲ بر ۲ برابر این حریف اهوازی متوقف شد تا همچنان پس از گذشت ۸ هفته از لیگ دسته دوم فوتبال الوند در حسرت کسب پیروزی بماند.

با این تساوی تیم فوتبال وحدت الوند همدان ۳ امتیازی شد و همچنان در قعر جدول گروه چهارم لیگ دسته دوم فوتبال باقی ماند.

کد مطلب 2976903

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