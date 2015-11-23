بسیج متعلق به گروه خاصی نیست/ بسیج بازوی پرتوان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح عصر دوشنبه در جمع مدیران شهرستان دشتی با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج فراگیر است و هر کس که می‌خواهد برای مردم و نظام خدمتی کند در قالب بسیج حضور پیدا کند.

وی با بیان اینکه در مجموعه بسیج می توان بهترین و ماندگارترین کارها را انجام داد، افزود: بسیج بازوان پرتوان برای نظام است و در اقتصاد مقاومتی پرچم‌دار است و همکاری خوبی با دولت در این زمینه دارد.

وی با تسلیت فرا رسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین(ع)بیان کرد: یکی از زیارات مهم زیارت اربعین امام حسین(ع)است و این حرکت پیاده‌روی اربعین بزرگ‌ترین تجمع بشری در جهان اسلام است.

مصلح اضافه کرد: تمام حرکات و وجود امام حسین(ع) برای خدا بوده و همین عامل ماندگاری بوده است.

وی بر ضرورت حضور پررنگ مسئولان در مجالس اربعین تاکید کرد: قرار است فردا بعد از نماز مغرب و عشا خطیب توانا حجت الاسلام راشد یزدی در مصلی امام خامنه ای شهر خورموج در جمع طلاب، پاسداران، بسیجیان و مسئولان سخنرانی کند.

وی بر رعایت حلال و حرام در زندگی تاکید کرد و گفت: از توجه فرماندار شهرستان به مسائل فرهنگی شهرستان و کمک به حوزه‌های علمیه تقدیر و تشکر می‌شود.