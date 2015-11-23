اولویت های بودجه سال۹۵ شهرداری تهران تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با بیان این مطلب تاکید کرد: پس از تصويب و ابلاغ سياست ها و الزامات نحوه تدوين بودجه از سوی شورای اسلامی شهر تهران و اخذ تدابير شهردار پایتخت، كار تهيه و انجام مراحل اجرائی تدوين بودجه سال۱۳۹۵ شهرداری آغاز خواهد شد.

وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی که در حال حاضر در کشور حاکم است و همچنین وضعیت درآمد و هزینه ای که شهرداری تهران در ۶ ماهه اول امسال داشته است؛ قطعا رویکردهای بودجه ای ما در سال آینده مانند سال گذشته خواهد بود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه یکی از اولویت اصلی شهرداری در سال ۹۵ توسعه حمل و نقل عمومی شهر، تکمیل و افتتاح خطوط ۶ و ۷ متروی پایتخت خواهد بود، تصریح کرد: اولویت بعدی مدیریت شهری تکمیل پروژه هایی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد است که انشالله بتوانیم آنها را در سال آینده به اتمام رسانده و به بهره برداری برسانیم.

امانی با تاکید بر اینکه پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران نیز یکی دیگر از اولویت های ما در بودجه سال آینده شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: باید اعلام کنم در سال جاری پرداخت دیون به پیمانکاران نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. خوشبختانه در بودجه امسال رقم قابل توجهی برای پرداخت دیون به پیمانکاران در نظر گرفته شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری یک برنامه مدونی را تدوین کرده است که براساس آن مطالبات پیمانکاران درحال پرداخت است.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات پیمانکارانی که زیر ۳۰۰ میلیون تومان باشد به شکل نقدی در حال پرداخت است، عنوان کرد: همچنین پیمانکارانی که بالای ۳۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب دارند به شکل غیرنقدی و به صورت تهاتر توسط سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران دیونشان در حال پرداخت است.

امانی یکی دیگر از اولویت های شهرداری تهران در بودجه سال ۹۵ را نگهداشت مناسب شهر و رفع کمبودها و نابساماني های شهری عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران همچنین درخصوص سیستم نظارتی بر روی بودجه شهرداری تهران گفت: باید تاکید کنم هم اکنون نظارت بر روی بودجه شهرداری پایتخت سیستمی شده است. یعنی براساس سیستم کنترل پروژه ای که برقرار است نظارت ها انجام می شود.

وی تاکید کرد: تمام درخواست هایی که از واحدهای مختلف شهرداری تهران برای پرداخت اعتبارات و تخصیص بودجه ارائه می شود در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات که امسال در شهرداری آغاز بکار کرده است، بررسی و رسیدگی می شود؛ اگر درخواست ها در این کمیسیون به تصویب برسد دستور پرداخت اعتبارات صادر می شود.

شهرداری تهران بداخلاقی های صورت گرفته در تضعیف شورا را محکوم می کند

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر شهرداری در ادامه با اشاره به روابط منطقی و قانونی بین شهرداری و شورا گفت: اختلاف نظر امری طبیعی است و تضارب آراء باعث رشد و ارتقای کیفیت کارها و انجام صحیح ماموریت ها می شود. اما برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی این اختلاف نظر را به انحای گوناگون دستمایه اختلاف افکنی کرده و آتش بیار معرکه می شوند.

معاون شهردار تهران افزود: شهرداری تهران اقدام برخی سایت های ناشناس و افراد در شبکه های اجتماعی را در تضعیف شورای شهر یا اعضای محترم شورا محکوم می کند.

وی افزود: این بداخلاقی علاوه بر شورا متوجه مدیریت شهری و عملکرد آن نیز شده و مسائل ناهنجاری که در حیطه وظایف و اختیارات شهرداری تهران نیست به این مجموعه خدمتگزار نسبت داده می شود.

امانی همچنین گفت: ما شورای اسلامی شهر را ریشه شهرداری می دانیم و در چارچوب قوانین و خصوصاً تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص هدایت، نظارت و حمایت شورا از شهرداری، تلاش می کنیم تذکرات و مصوبات شورای اسلامی را اجرایی کرده و با تعامل و هماهنگی با کمیسیون های تخصصی شورا، لوایح و طرح های پیشنهادی را با کارشناسی دقیق به سرانجام برسانیم.