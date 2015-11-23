به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان اینکه تابلوهای اطلاع رسانی ۴هزار ایستگاه اتوبوس شهر تهران نوسازی و بهسازی شده است، گفت: پیش از این تابلوهای موجود در سطح ایستگاه ها پویا نبوده و بعضا شهروندان با مشکلاتی در اطلاع رسانی مواجه بودند. به همین دلیل نصب تابلوهای جدید در دستور کار قرار گرفت که از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۴هزار ایستگاه اتوبوس پایتخت به تابلوهای جدید تجهیز شده اند.

به گفته سنندجی با نصب تابلوهای جدید در ایستگاه ها شهروندان دسترسی راحت تری به اطلاعات دارند. به طوری که به راحتی می توانند از دسترسی خطوط به ایستگاه های بی. آر. تی و حتی تلاقی ایستگاه های مختلف اطلاع یابند.

وی تصریح کرد: در طرح جدید تابلوهای ایستگاه‌های اتوبوسرانی مشخص شده چند خط اتوبوس از ایستگاه مدنظر عبور می‌کند و مبدا و مقصد اتوبوس ها کجاست. در عین حال با نصب تابلوهای جدید در ایستگاه‌های اتوبوس شهروندان به نزدیک‌ترین خطوط بی‌آرتی، منطقه ای و فرامنطقه ای راهنمایی می‌شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد انجام طرح نصب تابلوهای اطلاع رسانی در ایستگاه ها به پایان رسیده است و اگر ایستگاهی باقی مانده بنا به مشکلات زیرساختی است که به زودی برطرف می شود.