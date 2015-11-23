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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۸

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان تاکسیرانی:

دولت بیمه تاکسیرانان را پرداخت نکرده است

دولت بیمه تاکسیرانان را پرداخت نکرده است

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گفت: از ابتدای امسال حق بیمه تاکسیرانان از سوی دولت قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قاضی با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار تاکسیران در سطح شهر تهران از بیمه برخوردار نیستند، اظهار کرد: دولت که مبلغی را از سال ۸۶ در قالب یارانه برای بیمه تاکسیرانان درنظر گرفته بود، از ابتدای امسال پرداخت نکرد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس قوانین از بیمه تاکسیرانان جدید به ناوگان تاکسیرانی خودداری کرد.

وی در ادامه افزود: تاکسیرانانی که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند باید خود را به شکل خویش‌فرما بیمه کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بر رانندگان تاکسی که شرایط بیمه شدن را ندارند، خاطرنشان کرد: برخی رانندگان از سال ۸۶ تاکنون به دلیل سن بالای ۵۰ سال شامل بیمه تامین اجتماعی نشدند.

قاضی یادآور شد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رانندگان تاکسی سطح شهر تهران از بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند.

کد مطلب 2976921
نورا حسینی

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    نظرات

    • سهيل ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اقاي قاضي لطفا براي اجراي بيمه ما رانندگان تلاش كنيد از شما متشكرم

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