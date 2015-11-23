جزئیات نشست ستاد مبارزه با فساد/ مقابله با پولشویی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه عصر دوشنبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، از دستگاه قضایی به خاطر پیگیری های دقیق این پرونده قدردانی کرد و گفت: جدیت و اهتمام در نحوه رسیدگی به این پرونده، اثبات کننده اراده جدی نظام در برخورد با متخلفان و سوءاستفاده گران است.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: متخلفین و سوء استفاده گرانی که تصور می کنند با قلدری می توانند با اتکاء به حامیان خود در مقابل نظام و دستگاه قضایی بایستند باید بدانند که اراده جدی نظام، مقام معظم رهبری و قوای سه گانه این است که به صورت جدی با مفاسد اقتصادی برخورد شود و در این مسیر هیچگونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت.

وی در ادامه این جلسه با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی اظهارداشت: مبارزه با پولشویی باید به صورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه های مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم، تصریح کرد: لازم است ابعاد، زوایا و ضرورت مبارزه با پولشویی برای مردم تبیین شود تا ضمن فرهنگ سازی، آحاد جامعه از کم و کیف مسئله پولشویی و عوارض ناشی از آن بر اقتصاد کشور مطلع شوند.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یکماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود.

همچنین حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، از بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست پیشنهاد و طرح جامعی برای نحوه اطلاع رسانی در خصوص ساماندهی اینگونه موسسات متخلف تدوین کنند.

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ارائه کرد و با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی، گفت: جرائم کلان اقتصادی معمولا با روش پولشویی قابل انجام هستند و این موضوع اهمیت مبارزه با پولشویی را دو چندان می کند.

جعفری دولت آبادی افزود: اهمیت مبارزه با پولشویی ایجاب می کند تا با برگزاری یک همایش علمی به ابعاد و زوایای مختلف آن پرداخته شود و راهکارهای پیشگیری و مقابله با پولشویی مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی درخصوص روند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، میزان تحقق تکالیف دستگاه های مشمول و الزامات اجرای کامل این قانون ارائه شد.