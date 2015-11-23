  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۴

حمله خمپاره‌ای تکفیریها به شهرهای شیعه‌نشین «حلب»

حمله خمپاره‌ای تکفیریها به شهرهای شیعه‌نشین «حلب»

تروریست های تکفیری در سوریه با شلیک چند خمپاره شهرهای شیعه‌نشین «نبل» و «الزهراء» واقع در استان حلب را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهرهای شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» واقع در استان حلب سوریه هدف حملات خمپاره ای تکفیریها قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات شماری از شیعیان ساکن این شهرها زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه مواضع تکفیریها در نقاط مختلف استان های حمص و درعا را هدف قرار داد. به دنبال این حملات ده ها عنصر تکفیری جبهه النصره و داعش به هلاکت رسیدند.

در همین حال، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تکفیریها در حومه استان های ادلب و لاذقیه را زیر آتش گرفتند.

همزمان با پیشروی های ارتش سوریه در نقاط مختلف به ویژه در استان های حلب و لاذقیه، حملات هوایی جنگنده های روسیه به مواضع تکفیریها از جمله داعش ادامه دارد.

مقامات مسکو اعلام کرده اند تا زمانی که تروریسم در سوریه ریشه کن نشود به حملات هوایی علیه تکفیریها ادامه خواهند داد.

 

کد مطلب 2976943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها