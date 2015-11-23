به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهرهای شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» واقع در استان حلب سوریه هدف حملات خمپاره ای تکفیریها قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات شماری از شیعیان ساکن این شهرها زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه مواضع تکفیریها در نقاط مختلف استان های حمص و درعا را هدف قرار داد. به دنبال این حملات ده ها عنصر تکفیری جبهه النصره و داعش به هلاکت رسیدند.

در همین حال، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تکفیریها در حومه استان های ادلب و لاذقیه را زیر آتش گرفتند.

همزمان با پیشروی های ارتش سوریه در نقاط مختلف به ویژه در استان های حلب و لاذقیه، حملات هوایی جنگنده های روسیه به مواضع تکفیریها از جمله داعش ادامه دارد.

مقامات مسکو اعلام کرده اند تا زمانی که تروریسم در سوریه ریشه کن نشود به حملات هوایی علیه تکفیریها ادامه خواهند داد.