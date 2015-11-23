آبان ماه امسال بارش های مازندران ۶۷ درصد بیشتر از پارسال بود

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دومین ماه فصل پاییز ۹۴ با توجه به بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد، سبب شد تا متوسط میزان بارش استان مازندران در این ماه نسبت به دوره آماری بلندمدت حدود ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل هم بارندگی دو ماه اول سال زراعی ۹۵-۹۴ (دو ماه اول فصل پاییز ۹۴) در مقایسه با مدت مشابه دوره آماری حدود ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد، همچنین نزولات جوی در هشت ماه اول سال ۹۴ از هشت درصد افزایش در هفت ماه اول، به حدود ۱۲ درصد افزایش نسبت به دوره بلندمدت رسید.

داداشی افزود: بطوریکه در هشت ماه اول سال ۹۴ ازلحاظ مکانی در نیمه غربی و در بیشتر مناطق نیمه شرقی استان افزایش بارش اتفاق افتاده و بیشترین افزایش در رامسر حدود ۳۰ درصد و بیشترین کاهش در بلده حدود ۱۶ درصد بوده است.

وی در ادامه افزود: میانگین بارندگی آبان ماه ۱۳۹۴ استان مازندران حدود ۱۲۵ میلی‌متر بوده که در مقایسه با نرمال بلندمدت حدود ۲۵ درصد افزایش و نسبت به آبان ماه سال ۱۳۹۳ حدود ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی همچنین بیان داشت: میانگین بارندگی دو ماه مهر و آبان سال ۱۳۹۴ استان مازندران حدود ۲۳۷ میلی‌متر بوده که در مقایسه با نرمال بلندمدت حدود ۲۵ درصد افزایش و نسبت به دو ماه اول پاییز سال ۱۳۹۳ حدود سه درصد کاهش داشت