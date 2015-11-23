تیم بسکتبال شهرداری اراک بر شهرداری تبریز غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری اراک که در دیدار هفته هفتم در مقابل تیم بسکتبال شیمیدر تهران تن به شکست داده بود در دیدار هفته هشتم موفق شد این شکست را با پیروزی برابر تیم بسکتبال شهرداری تبریز جبران کند.

این مسابقه در سالن اختصاصی بسکتبال مجموعه ورزشی ۱۵هزار نفری امام خمینی اراک برگزار شد که در کوارتر اول، مسابقه با تساوی ۱۷-۱۷ پایان یافت.

در کوارتر دوم تیم بسکتبال شهرداری تبریز با نتیجه ۳۱ بر ۴۰ از تیم بسکتبال شهرداری اراک عقب افتاد و در کوارتر سوم بازی با نتیجه ۵۶ بر ۵۳ به نفع تیم بسکتبال شهرداری اراک خاتمه یافت.

سرانجام در کوارتر چهارم مسابقه تیم بسکتبال شهرداری اراک با نتیجه ۷۱ بر ۶۵ تیم میهمان را شکست داد.

اسامی تیم بسکتبال شهرداری اراک: واحد نادری، محمد حیدری، ایوان کولیویچ، مجید صالحی، محمد زارعی، محمد امجدی، اصغر کاردوست، پیام خوشدونی، نوید فراهانی، محسن مرادخانی، مجتبی بردبار و بوژان زونکو، سرمربی محمد کسایی پور و مربی مجید کاشانی.

داوری این مسابقه را رضا آذرافزا، امیر مومنی و محمد رجبی بر عهده داشتند، نماینده فدراسیون حمید کیان ارثی و ناظر مسابقه نیز محمد مقیم بود.